El cierre del anfiteatro Chabuca Granda, ubicado en el centro del parque Kennedy, ha generado rechazo entre los adultos mayores que frecuentan este espacio para actividades recreativas y de baile. La medida, adoptada por la Municipalidad de Miraflores, rige desde el viernes 16 de enero y ha dejado sin acceso a uno de los puntos culturales más concurridos del distrito.

Para muchos de los asistentes habituales, el anfiteatro no solo es un lugar de esparcimiento, sino también un espacio de encuentro social. “Acá hacemos grupos, amistades, conversamos, nos contamos lo que nos pasa. Nos divertimos sanamente. Aquí nadie bebe ni fuma”, expresó a Panameriana una adulta mayor que asiste regularmente al lugar.

Los usuarios señalaron que suelen reunirse entre el mediodía y la una de la tarde para bailar y compartir, especialmente personas de la tercera edad que buscan salir de casa y mantenerse activas. “Nos ha privado de todas las cosas. A nuestra edad, estar así… pedimos al alcalde que nos permita volver”, reclamó otra asistente afectada por el cierre.

Una pareja que acude al anfiteatro desde hace más de 20 años indicó que ha participado en las actividades desde la inauguración de la rotonda durante la gestión del fallecido alcalde Alberto Andrade. “Acá está prohibido tomar, sentarse en las escaleras, fumar. Nosotros cumplimos. Todo ha sido tranquilo y la mayoría somos de la tercera edad”, afirmó.

Adultos mayores provenientes de distintos distritos también señalaron que ahora solo encuentran el espacio cercado con rejas, lo que ha interrumpido una rutina que mantenían desde hace años.

Municipalidad alega cierre por problemas de seguridad y denuncias vecinales

Desde la Municipalidad de Miraflores se informó que en los últimos tres meses se han reportado incidentes debido a la alta concurrencia, que llegaba hasta 200 personas. “Se está haciendo una fiesta en la calle”, señaló un vocero, al indicar que vecinos han denunciado ruidos molestos y consumo de licor hasta altas horas de la noche por parte de personas ajenas a los grupos habituales. “Nosotros también queremos seguridad”, expresó una vecina de la zona, quien respaldó la medida municipal.

La comuna precisó que el cierre es temporal y que se vienen realizando coordinaciones para identificar a los grupos que utilizan el anfiteatro, establecer horarios definidos y alcanzar acuerdos que permitan una reapertura ordenada. No obstante, aún no se ha anunciado una fecha oficial para la reapertura del espacio.

En paralelo, la municipalidad recordó que los juegos infantiles del parque Kennedy también fueron cerrados previamente por denuncias relacionadas con su mal estado y que estos espacios podrían reabrirse en las próximas semanas tras trabajos de mantenimiento.

