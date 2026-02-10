Vecinos de Miraflores han denunciando un mal estado del puente Eduardo Villena Rey, infraestructura emblemática para la conectividad vial del distrito, y alertaron sobre posibles riesgos estructurales debido a la falta de mantenimiento sostenido. Las observaciones incluyen filtraciones de agua, desprendimiento de concreto, iluminación deficiente, grafitis y barandas dañadas, problemas que, según indican, se arrastran desde gestiones municipales anteriores.

Las quejas, de acuerdo a los ciudadanos, han sido expuestas de manera directa a la municipalidad. Sin embargo, los residentes sostienen que, pese a los anuncios oficiales, no se ha ejecutado una intervención integral que atienda el estado real de la obra, considerada una vía estratégica y turística que une el malecón con diversas zonas de Miraflores.

Miraflores: advierten abandono del puente Villena

Uno de los principales problemas señalados es la filtración de agua a través de la estructura. Celso Graña, exdelegado vecinal de la zona 4, indicó que este problema es visible cuando se riegan los floreros ubicados en la parte superior del viaducto. “Cuando los riegan con camiones cisterna, el agua empieza a salir por el arco del puente”, señaló.

Asimismo, los vecinos reportan desprendimientos en distintas partes del tramo. “El concreto del arco ya se está descascarando, y también se ve deterioro en los muros y accesos”, precisó Graña, quien afirmó que tanto el paso original, construido en 1967, como el mellizo presentan señales de desgaste.

Otro punto crítico es la iluminación. Aunque en enero de 2026 la Municipalidad de Miraflores informó sobre la renovación de 58 luminarias LED, aseguran que gran parte de estas luces no funciona. “La mayoría de luces LED están apagadas”, afirmó el exdelegado. Esta versión fue respaldada por Jesús Alvarado, quien reside en la zona 9: “El puente está prácticamente apagado. En algunas partes hay luz, pero en otras no, y de noche no se ve como debería. Esa renovación fue flor de un día”.

Los miraflorinos sostienen que la falta de iluminación incrementa los riesgos para peatones y conductores, además de afectar la seguridad en el entorno del malecón.

También reportan el deterioro de las áreas de acceso al puente y de su entorno inmediato. Según indicaron, los muros y la parte inferior de la estructura presentan abundantes grafitis, mientras que las barandas muestran roturas y signos de corrosión. “Las barandas están rotas y las cajas de electricidad no tienen mantenimiento”, señaló Jesús. A ello se suma el mal estado de las barandas en zonas aledañas, donde, según los vecinos, personas se acercan al acantilado sin medidas de seguridad adecuadas.

Alrededores del puente Villena. Foto: Jesús Alvarado

Mal estado en el puente Villena de Miraflores. Foto: Marco Cotrina

Grafitis en el puente Villena. Foto: Marco Cotrina

Puente Villena con grafitis y falta de limpieza. Foto: Marco Cotrina

Vecinos denuncian que puente Villena está en mal estado. Foto: Marco Cotrina

Vecinos alertan riesgos en puente Villena. Foto: Marco Cotrina

Extremos del puente Villena. Foto: Jesús Alvarado

Reclamos reiterados y pedidos

De acuerdo con los testimonios, los reclamos fueron presentados durante la gestión anterior y continúan en la actual. “Estas fallas vienen desde la gestión pasada. Ahora, cuando nos acercamos nos dicen que están evaluando, que van a tomar acciones”, recordó Graña. Indicó que en 2024, durante audiencias vecinales, se anunció que en 2025 se ejecutaría un proyecto para el puente. “Nos dijeron que ya tenían un plan, pero hasta ahora no se ha implementado nada”, afirmó.

Jesús coincidió en que las respuestas municipales no se han traducido en acciones. “Te dicen que van a proceder, pero todo queda en palabras. No hay hechos”, señaló.

Los vecinos demandan que se ejecute un mantenimiento integral del puente Villena, con evaluaciones técnicas periódicas y acciones preventivas. “Es un bien importantísimo para el distrito. Todos los puentes deberían recibir mantenimiento regular”, sostuvo Jesús.

Finalmente, recalcaron que la intervención del puente no solo responde a criterios estéticos, sino a la necesidad de garantizar la seguridad vial y peatonal en una de las infraestructuras más emblemáticas y transitadas de Miraflores.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores afirmó que los trabajos de mantenimiento del puente Villena y sus alrededores se están llevando a cabo de manera progresiva desde 2025, pese a las afirmaciones de los vecinos de que este es un pedido constante sin respuesta efectiva. Mencionaron que el fresado y cambio de la capa asfáltica se realizó en septiembre del año pasado, y que actualmente se ejecuta el mantenimiento de las barandas de madera exteriores.

Mencionan que la limpieza de grafitis se realizó de manera interna; sin embargo, las imágenes evidencian que persisten en zonas de la vía. Asimismo, que el mantenimiento de mamparas está pendiente por “detalles presupuestarios” y que los vidrios laterales están en proceso de adquisición, lo que evidencia que parte importante de las necesidades del puente aún no se atiende. Para los vecinos, la postura municipal no refleja un compromiso real con la preservación de esta infraestructura emblemática del distrito.

