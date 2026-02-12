Reportan fuerte incendio en Huachipa: alrededor de 7 unidades de bomberos atienden el siniestro
Vecinos alertaron explosiones en la zona cerca de los Huertos de Huachipa, en la avenida Los Canarios, en donde se produce el incendio.
Un fuerte incendio viene ocurriendo durante la mañana de este jueves 12 de febrero en Huachipa, cerca de la zona conocida como los Huertos. Vecinos afirmaron haber escuchado explosiones y alrededor de siete unidades de bomberos se han desplazado al lugar para atender la emergencia.
El hecho se estaría produciendo cerca al cruce entre la avenida Los Tucanes y la calle Golondrinas. Según vecinos, al interior del lugar del siniestro habría una señora.
