HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨¿PERÚ en la cancha de EE. UU.? Se JUEGAN S/7.000 MILLONES | #las10deldía

Entretenimiento

Eventos por el Día del Amor y la amistad: lugares, horarios y guía sobre los mejores eventos, festivales y actividades de este fin de semana

Con esta variada programación especial, se busca promover el turismo interno, la cultura y la recreación en espacios públicos de la capital, ofreciendo alternativas accesibles y diversas para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Actividades gratuitas por San Valentín Foto: Composición LR
Actividades gratuitas por San Valentín Foto: Composición LR | Super Bowl

Si aún no sabes qué hacer para celebrar el 14 de febrero y decides quedarte en Lima, te compartidos una varias agenda cultural, turística y recreativa por el Día del Amor y la Amistad, que reunirá conciertos, visitas guiadas, ciclo turismo, espectáculos al aire libre y experiencias innovadoras en distintos espacios de la capital. Varias actividades serán gratuitas mientras que otras inquirirán previa inscripción.

La variada agenda se desarrollará durante toda la semana con propuestas no solo para las parejas, también para las familias y amistades, quienes podrán disfrutar de eventos como 'Noche en Venecia en Pucusana', recorridos nocturnos en el Parque de las Leyendas y conciertos en el Centro Histórico de Lima. Las actividades son parte de la programación de febrero de la Municipalidad de Lima.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre este 15 de mayo de 2026: dónde comprar las entradas

lr.pe

Conciertos, matrimonios y visitas guiadas previas al 14 de febrero

'El que sabe, sabe' - Bartola en concierto

Las actividades iniciarán el martes 10 de febrero con el concierto 'El que sabe, sabe', protagonizado por la reconocida cantante de música criolla Bartola, quien ofrecerá un velada musical en el Teatro Segura del Centro Histórico. La artista presentará lo mejor de su repertorio en una velada especial con ingreso libre, previa inscripción a través de https://ticketslima.pe/.

Bartola en concierto por San Valentín

Bartola en concierto por San Valentín

Boda en el Circuito Mágico del Agua

El jueves 12 de febrero el Circuito Mágico del Agua, ubicado en Santa Beatriz se convertirá en el escenario principal de una matrimonio civil masivo en una ceremonia especial en uno de los atractivos turísticos más visitados de la capital.

Boda civil comunitaria por San Valentín

Boda civil comunitaria por San Valentín

Concierto coral con Vox Lumini

Para el viernes 13 de febrero, la agrupación Vox Lumini brindará un concierto coral con repertorio académico y popular latinoamericano en el pasaje Nicolás de Ribera desde las 17:00 p.m., con ingreso libre.

Visita guiada en el Museo de Sitio Bodega y Quadra

El viernes 13 de febrero, el Museo de Sitio Bodega y Quadra ofrecerá un relato especial dedicado al amor y desamor. A través de las piezas del museo, los interesados podrán conocer sobre las diversas historias al inicio de la República. Las inscripciones puede realizarse en https://acortar.link/CKkH3H.

PUEDES VER: Protagonistas de Patito Feo concierto en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

lr.pe

Eventos el 14 de febrero por el Día del Amor y la Amistad

Cicloturismo - 'Amor en dos ruedas'

El sábado 14 de febrero comenzará con el cicloturismo “Amor en dos ruedas”, que partirá a las 7:00 a. m. desde la puerta 3 del Parque de la Reserva hacia el Parque del Amor, promoviendo la movilidad sostenible en un ambiente festivo. Las inscripciones están disponibles en https://acortar.link/Pvb5uY

Cicloturismo por San Valentín

Cicloturismo por San Valentín

Picnic con Amor

Ese mismo día se realizará el 'Picnic con Amor' en los Pantanos de Villa, actividad recreativa en contacto con la naturaleza programada de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., previa reserva al 987 666 656.

Picnic por San Valentín

Picnic por San Valentín

Pasacalle por el Día del Amor

Desde las 14:00 p. m., el tradicional Pasacalle de Lima - edición especial por el Día del Amor - recorrerá desde el Parque de la Muralla hasta la plazuela del Teatro Segura con danzas representativas de diversas regiones del Perú.

Pasacalle por San Valentín

Pasacalle por San Valentín

Carnaval del amor

Durante todo febrero, el Circuito Mágico del Agua presentará el espectáculo temático 'Carnaval del Amor', que combina música, danzas y escenografías especiales en un horario de 15:00 p. m. a 22:00 p. m., dirigido a públicos de todas las edades.

Carnaval del amor

Carnaval del amor

'Noche en Venecia en Pucusana', conciertos y recorridos nocturnos

Entre las propuestas más innovadoras destaca la actividad 'Noche en Venecia en Pucusana', que comenzará el sábado 14 de febrero a las 15:00 p. m. desde el pasaje Nicolás de Ribera 145 en el Centro de Lima. Los participantes viajarán hasta el distrito de Pucusana para disfrutar de un recorrido nocturno junto al mar, con paseo en bote y acompañamiento musical hasta las 22:00 p. m. Las inscripciones están disponibles en https://acortar.link/ni4vUS

Recorrido turístico por San Valentín

Recorrido turístico por San Valentín

Los Doltons y Los Pasteles Verdes en el Museo Metropolitano

El Museo Metropolitano de Lima será escenario del concierto de gala con Los Doltons y Los Pasteles Verdes, de 17:00 p. m. a 22:00 p. m., con capacidad limitada e ingreso libre. En ese mismo espacio se presentará el unipersonal 'Hamlet, príncipe de la locura', a cargo de Fernando Luque, en el Hall Central desde las 20:00 p. m. con ingreso libre.

Concierto por San Valentín

Concierto por San Valentín

Recorrido nocturno en el Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas realizará un recorrido nocturno en su sede de San Miguel de 19:00 p. m. a 21:00 p. m., donde los visitantes podrán conocer relatos sobre el amor en las culturas prehispánicas en el entorno de la Huaca San Miguel. Más información en https://compraonline.leyendas.gob.pe/sanmiguel y Joinnus.

Recorrido nocturno por San Valentín

Recorrido nocturno por San Valentín

La variada programación culminará el domingo 15 de febrero con el recorrido turístico “'Atardecer en el Parque del Amor', que iniciará a las 15:30 p. m. en el parque 7 de Junio en Miraflores, e incluirá visitas al parque del Amor y al parque Chino hasta las 18:30 p. m. La actividad requiere inscripción a realizarse en https://acortar.link/ni4vUS. 

Notas relacionadas
Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre este 15 de mayo de 2026: dónde comprar las entradas

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre este 15 de mayo de 2026: dónde comprar las entradas

LEER MÁS
Protagonistas de Patito Feo concierto en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Protagonistas de Patito Feo concierto en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

LEER MÁS
Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre este 15 de mayo de 2026: dónde comprar las entradas

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre este 15 de mayo de 2026: dónde comprar las entradas

LEER MÁS
'Killapa Wawan' mantiene asistencia a salas en su segunda semana de exhibición con funciones limitadas

'Killapa Wawan' mantiene asistencia a salas en su segunda semana de exhibición con funciones limitadas

LEER MÁS
¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la cartelera mes a mes

¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la cartelera mes a mes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Investigadores chinos crean un robot humanoide capaz de volar, caminar sobre el agua y cambiar de forma: pesa como un gato

Sorteo de la Kábala HOY martes 10 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Nueva Carretera Central: Gobiernos regionales anuncian paro y exigen la renuncia de ministros de Transportes y Economía

Entretenimiento

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre este 15 de mayo de 2026: dónde comprar las entradas

Protagonistas de Patito Feo concierto en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Periodista de ESPN se conmueve tras show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE inicia procedimiento sancionador que podría excluir a José Williams por omitir sentencia en su hoja de vida

San Marcos: advierten que periodo de rectora Jeri Ramón vence en julio y aún no hay cronograma electoral

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025