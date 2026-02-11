PNP incauta más de 500 explosivos que serían destinados a organizaciones criminales en La Libertad

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a todos los implicados. Créditos: Composición LR/Yolanda Goicochea/ PNP

Un duro golpe contra el crimen organizado dio la Policía Nacional de La Libertad tras incautar una gran cantidad de material explosivo que iba a ser distribuido a organizaciones criminales que causan terror en la ciudad de Trujillo, así lo informó mediante conferencia el general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad.

El operativo se realizó por la División Policial de Huamachuco en la localidad de Quiruvilca, en la sierra de la región La Libertad, como resultado de un trabajo conjunto entre la inteligencia policial y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Entre los detenidos figuran Roger Orlando Chávez Acevedo (33), Santos Melón Vásquez (49), Santos Eleuterio Salvatierra Paredes (19), Clever Salvatierra Valderrama (20) y Yuniver Dante Villanueva Vásquez (39), conocido como 'El Muky Explosivero'; todos ellos serían parte de la red que acopiaba y comercializaba de manera ilegal material explosivo destinado a organizaciones criminales.

El general PNP Franco Moreno Panta explicó que la organización criminal había desviado explosivos de la zona minera para venderlos de manera ilegal. “Hemos venido trabajando con la Sucamec para identificar los depósitos y a las personas que vienen desviando este material para actividades ilícitas y para las organizaciones criminales que atacan la ciudad de Trujillo”, señaló.

En poder de un arsenal de explosivos

Durante la intervención se incautó un arsenal de explosivos de alto poder destructivo compuesto por 259 cartuchos de dinamita, 600 emulsiones explosivas de gran capacidad, siete cajas con un total de 700 fulminantes, además de mechas, granadas y dinero en efectivo.

El general Panta remarcó la peligrosidad del material hallado. “Estos fulminantes son los que le dan la potencia destructora que hemos visto en los atentados en toda La Libertad. Estamos dándole guerra a estas organizaciones criminales y reduciendo su capacidad de ataque”, afirmó.

Según las investigaciones, los delincuentes almacenaban los explosivos para luego venderlos al menudeo sin importar a quién llegaran. “Lo preocupante es que venden sin saber o sin importar para qué se va a usar. Incluso pueden vender a menores de edad. Las organizaciones mandan a comprar a la zona minera y hacen acopio para bajar a Trujillo”, indicó el jefe policial.

Para frenar este tráfico ilegal, la Policía señaló que ha reforzado los controles en las rutas de la sierra, cerrando accesos estratégicos y revisando vehículo por vehículo, con anillos de seguridad a cargo de inteligencia de tránsito y unidades de prevención.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a todos los implicados y desarticular por completo esta red criminal.