Jorge Carrión contra Jeff Bezos

El escritor y crítico español Jorge Carrión es dueño de una obra compuesta por no pocos títulos entre ficción y no ficción. Como ensayista, su enfoque ha estado en la dinámica de la cultura popular, como las series de televisión. Al respecto, tiene un libro referencial titulado Teleshakespeare. Pero también se ha fijado con atención en la dinámica del libro con los lectores. Bajo este interés, ha entregado dos títulos realmente fundamentales: Librerías y Contra Amazon.

Ambos títulos exhiben un protagonista común: el librero. Se podría creer que son libros para un público específico, lo cual es cierto; sin embargo, han tenido mucho éxito con los lectores y eso se debe a la manera en que Carrión narra: no cae en el lugar común y, en especial, se muestra totalmente impresionista en sus opiniones. Ese par de factores ha establecido una complicidad y cercanía con los lectores, que llevan agotando no pocas ediciones en todo el ámbito hispanoamericano.

En esta ocasión, nos enfocaremos en Contra Amazon.

Tal y como se deduce del título, el lector se halla ante una férrea defensa de la importancia de las librerías y de lo que estas son como espacio de experiencia (encuentro, discusión e intercambio de conocimiento). Por tal razón, Carrión desmenuza los métodos de la multinacional Amazon de Jeff Bezos en cuanto a cómo esta asume el mundo del libro y la logística que emplea para apoderarse de todos sus medios de producción.

"Contra Amazon". Imagen: Difusión.

En las crónicas, artículos y entrevistas (recomendamos las realizadas a Alberto Manguel y al librero y poeta mexicano Luigi Amara) que componen la publicación, el lector experimentará un viaje hacia la figura del librero y de cómo una librería es capaz de forjar una sinergia atractiva (emocional/intelectual) con los lectores. Para este propósito, Carrión forja su discurso valiéndose de la tradición librera como punto de partida, el cual vemos en todo esplendor en el capítulo “Contra Amazon. Siete razones/un manifiesto”, en el que encontramos a un Carrión desatado y en estado de furia, características esenciales para exponer y estar a la altura de lo que para los genuinos lectores significa una librería.

Este libro lo leí por primera vez durante la pandemia de la covid-19. Se publicó en el segundo semestre del 2019, pero empezó a sonar con fuerza durante las restricciones de la pandemia, es decir, en tiempos en los que Amazon, la multinacional estadounidense de Jeff Bezos, venía imponiendo su criterio de consumo y facturando muy bien. En ese contexto, lo recuerdo, se llegó a discutir sobre el futuro del libro y las librerías. Muchos de los argumentos en aquellos debates, imagino debido al patatús suscitado por un cambio radical de la vida, ya daban por muerta a la cadena física del libro (es decir, libreros y librerías). En ese escenario, Contra Amazon fue la prima no invitada al banquete.

Sabemos que las cadenas de librerías basan su poder en lo económico; en cambio, lo que hace Carrión es subrayar el carácter emocional, sin desatender su propósito comercial, de las librerías de autor. Estas librerías, y lo digo porque también fui librero durante casi un lustro, son más que lugares de venta, puntos en donde los lectores encuentran calidez y familiaridad, y en Perú hay varios ejemplos de estimulante resistencia.

…

Dato:

Miércoles 4 de marzo. Jorge Carrión sostendrá un diálogo público con Guillermo Rivas en la librería Book Vivant (Miguel Dasso 111, San Isidro) a las 8 de la noche. Agenden.