Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

Los ataques hacia la estudiante comenzaron en 2018 y han incluido episodios de hostilidad en presencia de autoridades educativas. El progenitor busca justicia y una investigación sobre el caso.

Menor acudió al Centro de Emergencias del Ministerio de la Mujer tras el episodio de presunta agresión
Menor acudió al Centro de Emergencias del Ministerio de la Mujer tras el episodio de presunta agresión

Manuel Tacanga Zuñiga, integrante de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la Institución Educativa Santa Rosa, es acusado de tentativa de agresión física y violencia psicológica contra la menor M. G. P. (16) dentro del plantel, ubicado en la ciudad de Trujillo, en La Libertad. Según Genaro P., padre de la adolescente agraviada, la escuela ha mostrado indiferencia frente a las múltiples denuncias presentadas contra Tacanga.

Según el testimonio de la menor, las situaciones hostiles comenzaron en el 2018 durante una chocolatada realizada dentro del plantel y en presencia de las autoridades educativas. "En ese año, el tipo me agredió físicamente, me empujó en el pecho porque yo iba a recibir mi chocolatada en la fila. Por la aversión que (el acusado) le tiene a mi papá, su reacción fue empujarme", contó para La República.

Posteriormente, en abril del 2025, un nuevo episodio de presunto ataque verbal contra la escolar en los interiores de la institución movilizó al apoderado para sentar las denuncias respectivas que, a la fecha, no han tenido una intervención de las autoridades. "No nos dan justicia", lamentó Genaro P.

Carta notarial enviada por el padre de la menor agraviada. Foto: LR

Carta notarial enviada por el padre de la menor agraviada.

La acusación por tentativa de agresión y violencia psicológica

Aquel 8 de abril, la menor sostiene que estuvo buscando señal con su teléfono celular cerca del portón principal de la I.E. Santa Rosa para comunicarse con su padre y que este la recogiera. Sin embargo, Tacanga creyó que lo estaban filmando. "Él pensó que le estaba tomando fotos. (Luego) viene a gritarme para llamar a la dirección a hacer problemas. Yo me asusté", sotuvo la escolar, quien describe que el acusado mostró una actitud hostil hacia ella y que, incluso, llamó a la dirección como si se tratara de un problema mayor.

Caso presentado ante el Gobierno Regional de La Libertad.

Caso presentado ante el Gobierno Regional de La Libertad.

"Lo que resalto acá es que él pide apoyo de la dirección cuando es él quien me estaba agrediendo a mí. La portera le avisa a la directora y en ningún momento ella se acerca a ver qué estaba pasando ni nada. Yo le llamé a mi papá y le dije que viniera de una vez porque no me sentía cómoda en ese lugar", sostuvo la estudiante.

Fue luego de este episodio que Genaro P. decide proceder legalmente contra Manuel Tacanga y denunciarlo por los cargos ya mencionados. De acuerdo con un documento presentado ante el Dr. Martín Camacho Paz, gerente regional de Educación (GRELL), y a Karina Yarleque, directora del plantel, el padre de la víctima sostuvo que el colegio no actuó conforme al protocolo de emergencia y no brindó la atención adecuada al caso, favoreciendo al agresor.

Por ello, Genaro P. exigió una investigación imparcial, la revelación de las grabaciones de las cámaras de seguridad y una sanción justa para el responsable. Además, solicita que se tomen medidas para evitar que el presunto agresor regrese al liceo. No obstante, el progenitor aseguró que lo tildaron de "problemático", pese a los cuadros de ansiedad que tuvo su hija, quien acude a citas en psicología por lo sucedido.

Piden investigación por presuntas irregularidades en APAFA

Genaro P. asegura que se realizó una reunión con la Presidencia del Consejo Directivo de APAFA luego de lo sucedido con M. G. P. "El cobro de cuotas que se está haciendo a inicios de este año 2026, puedo presumir que también tendría el destino de defender legalmente a quien agredió a mi hija", se lee en una de las cartas notariales que envió el padre de familia.

Denuncia penal presentada ante el Ministerio Público.

Denuncia penal presentada ante el Ministerio Público.

Bajo este escenario, él solicitó una investigación al dinero que pagan todos los apoderados de la institución educativa a través de un informe económico que no se habría presentado a la fecha. Incluso, se realizó la denuncia formal ante la Fiscalía por la presunta apropiación ilícita.

Los denunciantes, Olga Marilú Romero Campos y Rosa Amparo Zegarra Cordero, acusan a varios miembros del Consejo Directivo de la APAFA del I.E. Santa Rosa por el retiro indebido de fondos de la cuenta, totalizando S/ 95.000, según precisa el documento. La República intentó comunicarse con la institución para solicitar su versión de los hechos; sin embargo, no hubo una respuesta.

