Capturan a cuatro integrantes de “Los Rápidos de Paranshique” en La Libertad: PNP decomisó mineral ilegal valorizado en S/660.000
Según la Policía, los detenidos se dedicaban al tráfico ilícito de recursos minerales en la sierra liberteña. Fueron trasladados a la Depincri de Huamachuco.
Miembros de la Policía Nacional lograron capturar a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Rápidos de Paranshique”, dedicada al trafico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal de la sierra de La Libertad.
Según información policial, la intervención se realizó la noche de ayer en el sector Paranshique de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, donde se detuvo en flagrancia a Pedro Hilde Araujo Sifuentes, de 39 años; Wilder Vicente Layza Ramos, de 36 años; Oscar Humberto Ávila Neyra, de 33 años; y Demetrio Alcides Pizan Reyes, de 36 años.
Durante el operativo, la Policía incautó aproximadamente 66 sacos de mineral aurífero, con un peso aproximado de 70 kilogramos cada uno, lo que representa un valor en el mercado negro de S/660.000. El material ilícito fue decomisado en el lugar.
Finalmente, los detenidos, junto con lo incautado, fueron trasladados a la Depincri de Huamachuco para las diligencias correspondientes y puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público.