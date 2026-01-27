HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alarma en La Libertad: 78 menores intervenidos por delitos en el primer mes del año

Menores estarían siendo captados para cometer delitos a cambio de pagos menores a 100 soles. El jefe de la Región Policial La Libertad exhortó a las autoridades a tomar acciones frente a esta problemática.

Bandas criminales aprovechan vulnerabilidad de los menores para captarlos. Foto: PNP.
Bandas criminales aprovechan vulnerabilidad de los menores para captarlos. Foto: PNP.

Un total de 78 menores de edad de la región La Libertad fueron intervenidos por la Policía durante los primeros 27 días del año 2026, por presunta participación en actos delictivos. La cifra evidencia el creciente involucramiento de adolescentes en actividades vinculadas al crimen organizado.

De acuerdo jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, las organizaciones criminales vienen captando a menores por su condición de vulnerabilidad. Así, ofrecen a los menores pagos de “50 soles, 70 soles y hasta 100 soles”, a cambio ejecutar atentados, realizar reglajes o trasladar explosivos, sin que estos lleguen a conocer a los cabecillas de las bandas.

El general advirtió que los menores son utilizados como piezas clave dentro de estas estructuras criminales, ya que operan a través de intermediarios. “Los cabecillas no aparecen, no dan la cara. Los menores no los conocen”, detalló.

Algunos menores ya coordinan ataques

La Policía Nacional reveló que uno de los casos más alarmantes involucra a un menor de edad que dirigía un esquema de extorsión los locales de Tabaco y Ron, coordinando atentados con explosivos y dando instrucciones a adultos que ejecutaban los ataques.

“Este menor es el que dirige todo el atentado, deja las cartas extorsivas y da las instrucciones para la activación de las cargas”, afirmó el general Moreno Panta, al explicar que el adolescente no aparecía en escena para evitar ser identificado.

Franco Moreno Panta hizo un llamado a las autoridades regionales y locales para trabajar en prevención social, especialmente con menores. “Somos una nación represiva, no preventiva. La solución no es llevar a los menores a centros correccionales, sino evitar que lleguen a ellos”, afirmó el mando policial, advirtiendo que de no actuar, el 2026 podría presentar un escenario aún más peligroso.

Carencia de personal y apoyo tecnológico

Como segundo eje de preocupación, la Policía alertó sobre la carencia de personal humano para cubrir de manera permanente las zonas más críticas de la región. Pese a esta limitación, se vienen ejecutando operativos sostenidos apoyados en inteligencia y tecnología.

En ese marco, se expuso la necesidad de implementar GPS en todas las camionetas policiales, a fin de optimizar el patrullaje, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer el seguimiento en tiempo real durante persecuciones y operativos.

