Las mujeres constituyen el 44% de los colegiados en Medicina en Perú, un avance significativo que refleja una feminización irreversible en el sistema de salud del país. | Composición LR

Las mujeres ya representan el 44% de los colegiados de Medicina en el país, una cifra que confirma un cambio histórico en la demografía del sistema de salud peruano. Sin embargo, este avance no ha estado acompañado de mejores condiciones laborales ni de bienestar, según advirtió el Colegio Médico del Perú (CMP) en el marco del Día de la Médica, que se conmemora este miércoles 11 de febrero.

De acuerdo con los registros del CMP, en 1972, las doctoras apenas representaban el 11,5% del total; hoy, además del crecimiento sostenido de colegiadas, más del 50% de quienes ingresan y egresan de las facultades médicas en los últimos cinco años son mujeres, lo que anticipa que el sector tendrá, cada vez más, rostro femenino.

Para la Dra. Magaly Blas, titular de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del CMP, este cambio exige una transformación profunda de las instituciones y de la sociedad. “La feminización en la carrera ya es un cambio histórico irreversible”, señaló. No obstante, advirtió sobre las barreras que persisten: “Como sociedad todavía necesitamos impulsar muchos cambios estructurales que permitan que podamos ejercer con bienestar”.

Entre los principales retos identificados figuran el respeto a los derechos laborales vinculados a la maternidad y la lactancia, la conciliación entre la vida familiar y profesional, y la erradicación de prácticas de acoso y discriminación que, según Blas, continúan normalizadas dentro de la asistencia sanitaria. “No basta con celebrar que somos más; debemos garantizar que trabajemos seguras y sanas”, enfatizó.

Burnout, depresión y violencia desde la formación

La otra cara del crecimiento numérico es el deterioro de la salud mental. Estudios revisados por el CMP, tanto nacionales como internacionales, muestran que las médicas presentan mayores niveles de burnout y síntomas depresivos que sus pares varones. Esta situación se explica por una combinación de factores: alta carga laboral y emocional, doble o triple jornada asociada a responsabilidades familiares, y exposición constante a violencia y discriminación.

Blas explicó que uno de los factores diferenciales es el tipo de vínculo clínico que muchas profesionales establecen con sus pacientes. “Muchas veces nos involucramos más y llegamos incluso a brindarles apoyo psicológico, lo que incrementa la sobrecarga mental”, indicó. A ello se suma el trabajo doméstico no remunerado: “Se da por sobreentendido que nosotras tenemos que hacernos cargo de la casa y los hijos”.

Un estudio del CMP realizado con internos de medicina en cuatro hospitales de Lima reveló que ser mujer se asocia a un riesgo dos veces mayor de presentar síntomas depresivos, además de una mayor probabilidad de sufrir violencia sexual. En ese grupo, el 50,5% reportó maltrato psicológico, el 3,5% maltrato físico y el 14% maltrato sexual.

La situación se agrava en etapas críticas como el Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums). Según datos citados por el CMP, el 26% de las jóvenes que inician el Serums ya presenta puntajes compatibles con depresión. Frente a este escenario, la institución anunció el próximo lanzamiento de la Línea Mujer, un canal especializado para la atención y orientación para asistir a las víctimas en su entorno laboral.

Una sobrecarga estructural de género

Desde la psicología, Aldana Mujica Regalado, especialista en salud mental, explica que las médicas enfrentan una sobrecarga estructural y de género que incrementa el desgaste emocional. Además de las exigencias propias del ejercicio médico, muchas asumen de manera simultánea roles de cuidado y responsabilidades domésticas, lo que reduce los espacios reales de descanso y recuperación.

En el ámbito laboral, Mujica advierte que persisten jerarquías rígidas, menor validación de la opinión clínica de las mujeres y una presión constante por demostrar competencia, especialmente en entornos tradicionalmente masculinizados. Esta dinámica, sumada a las brechas de acceso a cargos de liderazgo, obliga a muchas doctoras a postergar su bienestar personal para alcanzar reconocimiento profesional, incrementando el riesgo de burnout y depresión.

La violencia, añade, tiene un efecto acumulativo. La exposición reiterada a agresiones físicas, psicológicas o sexuales genera estrés sostenido, ansiedad, alteraciones del sueño y, en casos más severos, cuadros compatibles con estrés postraumático, con impacto directo en la continuidad profesional y la calidad de la atención de las personas.

Brechas pendientes impactan la calidad de la atención

El CMP reconoce que aún existen sesgos en la distribución de especialidades. Las mujeres continúan siendo minoría en áreas quirúrgicas y en cargos de jefatura, una realidad asociada a la persistencia de techos de cristal, redes de poder masculinizadas y la falta de sistemas formales de mentoría y patrocinio.

Pese a las brechas, la feminización de la medicina podría tener un impacto positivo en el sistema de salud. La experta Blas indica que estudios realizados en Estados Unidos y Europa muestran que los pacientes atendidos por médicas presentan menor mortalidad y menos complicaciones, además de una mayor participación en la toma de decisiones y un enfoque más integral del componente psicosocial.

Para que ese impacto se consolide en el Perú, las expertas coinciden en que es indispensable avanzar hacia políticas públicas que garanticen tolerancia cero al acoso, respeto a los derechos laborales, equidad en los espacios de poder y acceso efectivo a servicios de bienestar mental que no estigmaticen.

