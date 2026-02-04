Día Mundial de la Lucha contra el cáncer: más de la mitad de casos en Perú se diagnostican en etapas avanzadas | Difusión

Día Mundial de la Lucha contra el cáncer: más de la mitad de casos en Perú se diagnostican en etapas avanzadas | Difusión

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país y, pese a los avances normativos de los últimos años, su abordaje continúa marcado por brechas estructurales. Hasta octubre de 2025, los registros hospitalarios del Ministerio de Salud reportaron 11.854 casos de cáncer en el Perú, una cifra que revela no solo la magnitud del problema, sino también las debilidades persistentes del sistema de salud para detectarlo y tratarlo a tiempo.

La conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer encuentra al país en un escenario complejo: más de la mitad de los diagnósticos se realizan en estadios avanzados, el presupuesto para oncología se ha reducido para el 2026 y la esperada Red Oncológica Nacional aún no se consolida. A ello se suma la fragmentación entre subsistemas de salud, que obliga a muchos pacientes a interrumpir tratamientos o trasladarse largas distancias para acceder a atención especializada.

TE RECOMENDAMOS SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Diagnóstico tardío: la principal barrera

Los datos oficiales muestran que más del 56% de los casos de cáncer en el país se detectan en estadios clínicos III y IV, cuando las probabilidades de curación disminuyen y los tratamientos se vuelven más complejos y costosos. Incluso, el método más frecuente de diagnóstico es la histología del tumor primario, que representa más del 80% de los casos, lo que evidenciaría que muchos pacientes llegan al sistema cuando la enfermedad ya está establecida.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Más de la mitad de los casos de cáncer se detectan en estadios avanzados tres y cuatro, y eso significa que las probabilidades de que la persona se cure son menores”, advierte Karla Ruiz de Castilla, directora de la Asociación de pacientes con cáncer Esperantra. “Detectar un cáncer en un estadio inicial puede significar que con una sola operación el paciente se cure. Es menos costoso para el sistema y mucho mejor para la persona”.

Incluso, según un estudio realizado por en el INEN que analizó 1.136 pacientes diagnosticados entre 2010 y 2019, más del 50% de los casos fue identificado en estadios avanzados (III y IV), cuando la enfermedad ya se ha diseminado a ganglios linfáticos u otros órganos y las probabilidades de supervivencia se reducen de forma drástica.

Casos según estadio clínico: 56% de casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas.

Cáncer en el Perú: ¿cuáles son los casos más frecuentes?

La distribución por sexo muestra una mayor carga en mujeres, quienes representan el 64,2% de los casos, frente al 35,8% en hombres. Entre los tipos de cáncer más frecuentes destacan el cáncer de cuello uterino y de mama en mujeres, mientras que en los hombres predominan el cáncer de próstata y de estómago.

El análisis por grupos etarios revela que la mayor concentración de casos se da a partir de los 50 años, con un incremento progresivo en los rangos de 60, 70 y 80 años, aunque también se registran diagnósticos en adultos jóvenes, lo que, según puntan desde Esperantra, refuerza la necesidad de fortalecer la prevención y el tamizaje.

“Solo una de cada diez mujeres en el Perú se realiza una mamografía, pese a que es una herramienta clave para detectar el cáncer de mama de manera temprana”, señala Karla, quien atribuye esta brecha a la falta de equipos, personal especializado y un acceso efectivo para la ciudadanía en muchas regiones del país. "Actualmente, muchas personas enfrentan grandes retrasos para conseguir una cita médica. Y cuando finalmente la obtienen, si necesitan realizarse exámenes de imágenes, como una resonancia, una mamografía o pruebas para detectar el virus de papiloma humano oncogénico, muchas veces tampoco pueden acceder a ellos a tiempo", señala.

Mayor incidencia de cáncer en mujeres. Fuente: Minsa

Centralismo y el peso de no tener una red oncológica nacional

Para Karla, la ausencia de una Red Oncológica Nacional impacta con mayor fuerza en los pacientes que residen fuera de la capital. De acuerdo a lo detectado por Esperantra, actualmente, más de la mitad de las personas que se atienden en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) provienen de provincias, lo que implica desplazamientos prolongados, abandono del trabajo y desarraigo familiar.

“Hay pacientes en Loreto que tienen que viajar siete u ocho horas solo para llegar a un centro de salud, y luego enfrentan la incertidumbre de conseguir una cita, un examen o un medicamento”, explica Karla. “El cáncer no espera, y sin una red nacional, el sistema obliga a los pacientes a venir a Lima para todo”. Asimismo, señala que la falta de especialistas fuera de la capital, así como de equipamiento para diagnóstico y tratamiento, profundiza estas desigualdades territoriales y retrasa aún más la atención oportuna.

Presupuesto en retroceso y medicamentos que no llegan

Uno de los puntos más críticos es la reducción designada para cáncer en la Ley de Presupuesto Público 2026. Tras varios años de incrementos progresivos, el fondo destinado para cáncer ha sufrido una disminución casi del 10%, mientras que el asignado específicamente a medicamentos oncológicos se redujo en, aproximadamente, 37%. Según información oficial, en el año 2025 se fijó una cantidad de S/1.297.651,228; mientras que en 2026 solo se dispuso S/1.168.067,021, lo que representa más de 129 millones de soles menos.

“Ya no era suficiente el presupuesto, ya había barreras enormes, y encima se recorta”, alertan desde Esperantra. “Esto va a dejar a muchísimos pacientes sin tratamiento, incluso a quienes ya lo habían iniciado”, advierten. La situación se agravaría por la falta de aprobación de lineamientos para los mecanismos diferenciados de adquisición de medicamentos oncológicos, un aspecto clave de la Ley Nacional del Cáncer, vigente desde 2021: "Sin estos criterios, los seguros públicos no pueden adquirir oportunamente terapias de alto costo ni tratamientos innovadores. Han pasado años y todavía no logramos tener todas las aprobaciones y todos los lineamientos que quedaron pendientes".

Asimismo, pacientes asegurados en EsSalud y el SIS han reportado interrupciones prolongadas en sus tratamientos, incluyendo la falta de medicamentos que deben tomarse de manera diaria. Esta situación, evidencian desde Esperantra, no solo reduce la efectividad terapéutica, sino que incrementa el riesgo de recaídas y complicaciones. “Hay pacientes que pasan uno o dos meses sin recibir su medicamento porque no se hizo la compra a tiempo”, denuncia Karla. “Algunos incluso buscan cambiar de seguro, lo que implica empezar todo el proceso de diagnóstico desde cero”.

Prevención: una oportunidad desaprovechada

Más allá de las limitaciones presupuestales y de gestión, uno de los puntos donde el Estado peruano enfrenta su mayor deuda, y, al mismo tiempo, su mayor oportunidad, es la prevención del cáncer. De acuerdo con Sperantra, una parte significativa de los casos que hoy se detectan en estadios avanzados podrían evitarse o diagnosticarse a tiempo si existiera una política sostenida y efectiva de tamizaje, vacunación y educación en salud.

"El virus del papiloma humano, por ejemplo, es responsable del 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. Muchos países ya van camino a erradicar este cáncer y nosotros todavía tenemos dificultades para implementar bien estas estrategias”, explica Karla. Afirma que, aunque el Perú ha avanzado en la vacunación contra el VPH, la cobertura sigue siendo insuficiente y desigual entre regiones. “Tenemos la oportunidad de erradicar cánceres prevenibles, pero aún no logramos implementarlo bien”, señala.

Además del cáncer de mama y de cuello uterino, Karla subraya que existen otros tipos de cáncer donde la prevención y el diagnóstico temprano pueden marcar una diferencia decisiva. Entre ellos, menciona algunos cánceres gástricos asociados a la bacteria Helicobacter pylori, así como cánceres de hígado prevenibles mediante la vacunación contra la hepatitis. “Ahí hay grandes oportunidades que el país no está aprovechando plenamente”, remarca.

Para la representante de Esperantra, la prevención no puede limitarse a campañas comunicacionales si el sistema no está preparado para responder. “No es justo promover que las personas se hagan chequeos si luego no consiguen citas, exámenes o resultados a tiempo”, sostiene. En ese sentido, insiste en que la detección temprana debe ir acompañada de una red de servicios capaz de absorber la demanda y actuar con rapidez.

PUEDES VER: Las recomendaciones del Minsa para la detección temprana de lunares sospechosos y descartar cáncer de piel

El pedido de los pacientes

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, las asociaciones de pacientes coinciden en dos demandas urgentes: la aprobación inmediata de los lineamientos para la compra de medicamentos oncológicos y la reversión de los recortes presupuestales. “No podemos retroceder en lo poco que se había avanzado. Cumplir la Ley de Cáncer, garantizar medicamentos y construir una red oncológica nacional no es una opción: es una obligación del Estado”.

“Si logramos cambiar esta cifra de más del 56 % de diagnósticos en estadios avanzados, el impacto sería enorme: menos muertes, menos sufrimiento y menos gasto para el Estado”, concluye Karla. Para los pacientes, la prevención no es solo una estrategia sanitaria, sino una posibilidad real de sobrevivir.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.