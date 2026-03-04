Hallan cadáver de un hombre con aparentes signos de violencia en playa de Lambayeque

La PNP inició las diligencias a fin de determinar las causas del deceso. | Foto: Emmanuel Moreno / URPI-LR

La PNP inició las diligencias a fin de determinar las causas del deceso. | Foto: Emmanuel Moreno / URPI-LR

Terrible hallazgo en Lambayeque. La mañana del miércoles 4 de marzo, pescadores encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la orilla de la playa Naylamp, situada entre los distritos de San José y la capital departamental. De inmediato, alertaron a la Policía Nacional para el inicio de las investigaciones.

Presentaba una herida

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a la víctima en la orilla de la playa. Según se pudo advertir, presentaba signos de violencia. Tras la llegada del representante del Ministerio Público, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Chiclayo, donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar las causas del deceso. Los restos ingresaron en calidad de NN.

TE RECOMENDAMOS ¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

En torno a este hecho, las autoridades no descartan que se trate de un presunto homicidio, aunque tampoco se ha excluido la posibilidad de un accidente. Los resultados de las pericias forenses se conocerán en los próximos días.