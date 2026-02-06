HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🚨 DOMINGO PÉREZ en LÍOS por DIVULGAR investigaciones en su nuevo PODCAST | #las10deldía

Sociedad

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Huaraz se llena de color y alegría con su vibrante fiesta, donde las danzas, la música y las emblemáticas máscaras invaden las calles. Una celebración que fusiona la tradición andina con la devoción religiosa.

Los habitantes de Huaraz celebran el Carnaval Huaracino, una fiesta llena de música, danza y color
Los habitantes de Huaraz celebran el Carnaval Huaracino, una fiesta llena de música, danza y color | Foto: Andina/ Composición LR

El Carnaval Huaracino, una de las festividades más importantes de Áncash. Este evento, se celebra del 17 de enero al 23 de febrero y suele atraer tanto a locales como a turistas, tiene como protagonista al rey Momo o Ño Carnavalón, quien es la figura central de la fiesta. La celebración, que incluye música, danzas, agua, talco y serpentina por todas partes, se caracteriza por su vibrante energía y el ambiente festivo que une a la comunidad en una expresión de alegría compartida.

Con la llegada del catolicismo al Perú durante la conquista española, el carnaval se integró al calendario religioso como una festividad previa a la cuaresma, especialmente en los Andes, donde se celebra con una misa de cruces.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Influenciado por las tradiciones europeas, adoptó costumbres como los pasacalles, desfiles de comparsas y el uso de serpentinas y talco, elementos que reflejan el desenfreno y la alegría desbordante de la celebración.

La vibrante energía del Carnaval Huaracino se desborda en Huaraz.

La vibrante energía del Carnaval Huaracino se desborda en Huaraz.

PUEDES VER: The Square: el primer Community Center de Perú llega para atender a más de 160 mil usuarios diarios y transformar el concepto de centro comercial

lr.pe

Origen del Carnaval Huaracino y el rey Momo

En 1960 se originó el carnaval, cuando los habitantes del barrio de La Soledad, conocido por su devoción al Señor de la Soledad, decidieron salir a las calles de Huaraz. En sus manos llevaban estatuas de piedra que representaban las diversas culturas de la región, mientras desbordaban un espíritu festivo y alegre, similar al de sus abuelos y bisabuelos. Así, nació esta tradicional celebración, marcada por la juerga y el bullicio, que con el tiempo se consolidó como el Carnaval Huaracino.

El rey Momo, una figura de origen romano vinculada a la burla y la locura, representa la irreverencia y el disfrute que definen el carácter de la festividad. Esta fusión de tradiciones crea un ambiente singular, en el que lo mitológico, lo religioso y lo cultural se combinan de manera única, ofreciendo una celebración que refleja la identidad y el espíritu de la región y su población.

PUEDES VER: Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

lr.pe

Actividades del Carnaval Huaracino

  • Elección y coronación de la Reina del Carnaval Huaracino 2026
  • Rompecalle: Desfile multicolor de danzas tradicionales, destacando la identidad de los barrios participantes.
  • Entrada del rey Momo: Llegada del personaje central con su séquito y las emblemáticas máscaras huaracinas.
  • Corso de carnaval: Despliegue de comparsas de danzantes y músicos, junto a coloridos carros alegóricos.
  • Muerte del Ño Carnavalón: Lectura de su testamento y entierro, con el ataúd arrojado al río Quilcay.
  • Encuentro de cruces: Acto religioso con misa y señal de la cruz, pidiendo perdón por los excesos del carnaval.
  • "Muchaqui": Ritual que culmina la festividad con el beso de los pies del Señor, simbolizando el fin del carnaval.
Notas relacionadas
Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

LEER MÁS
Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

LEER MÁS
Cancelan tradicional carnaval de Catacaos, en Piura, debido a ejecución de obras

Cancelan tradicional carnaval de Catacaos, en Piura, debido a ejecución de obras

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Científicos descubren un nuevo género de venado y el único linaje de los Andes: vive en 4 países de América Latina, incluido Perú

Super Bowl 2026: tráilers de ‘Toy Story 5’, ‘Scream 7’, ‘Minions 3’, ‘Michael’ y más que se verán durante el juego

Sociedad

Peruano es detenido por generar falsa alarma de bomba en aeropuerto de República Domicana: podría ir 40 años a prisión

Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

¿Tienes multa electoral? Descubre cómo verificar y pagar a través del JNE con tu DNI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Elecciones 2026: candidatos plantean eliminar franja electoral tras cuestionamientos por malos usos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025