Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma
Huaraz se llena de color y alegría con su vibrante fiesta, donde las danzas, la música y las emblemáticas máscaras invaden las calles. Una celebración que fusiona la tradición andina con la devoción religiosa.
El Carnaval Huaracino, una de las festividades más importantes de Áncash. Este evento, se celebra del 17 de enero al 23 de febrero y suele atraer tanto a locales como a turistas, tiene como protagonista al rey Momo o Ño Carnavalón, quien es la figura central de la fiesta. La celebración, que incluye música, danzas, agua, talco y serpentina por todas partes, se caracteriza por su vibrante energía y el ambiente festivo que une a la comunidad en una expresión de alegría compartida.
Con la llegada del catolicismo al Perú durante la conquista española, el carnaval se integró al calendario religioso como una festividad previa a la cuaresma, especialmente en los Andes, donde se celebra con una misa de cruces.
Influenciado por las tradiciones europeas, adoptó costumbres como los pasacalles, desfiles de comparsas y el uso de serpentinas y talco, elementos que reflejan el desenfreno y la alegría desbordante de la celebración.
La vibrante energía del Carnaval Huaracino se desborda en Huaraz.
Origen del Carnaval Huaracino y el rey Momo
En 1960 se originó el carnaval, cuando los habitantes del barrio de La Soledad, conocido por su devoción al Señor de la Soledad, decidieron salir a las calles de Huaraz. En sus manos llevaban estatuas de piedra que representaban las diversas culturas de la región, mientras desbordaban un espíritu festivo y alegre, similar al de sus abuelos y bisabuelos. Así, nació esta tradicional celebración, marcada por la juerga y el bullicio, que con el tiempo se consolidó como el Carnaval Huaracino.
El rey Momo, una figura de origen romano vinculada a la burla y la locura, representa la irreverencia y el disfrute que definen el carácter de la festividad. Esta fusión de tradiciones crea un ambiente singular, en el que lo mitológico, lo religioso y lo cultural se combinan de manera única, ofreciendo una celebración que refleja la identidad y el espíritu de la región y su población.
Actividades del Carnaval Huaracino
- Elección y coronación de la Reina del Carnaval Huaracino 2026
- Rompecalle: Desfile multicolor de danzas tradicionales, destacando la identidad de los barrios participantes.
- Entrada del rey Momo: Llegada del personaje central con su séquito y las emblemáticas máscaras huaracinas.
- Corso de carnaval: Despliegue de comparsas de danzantes y músicos, junto a coloridos carros alegóricos.
- Muerte del Ño Carnavalón: Lectura de su testamento y entierro, con el ataúd arrojado al río Quilcay.
- Encuentro de cruces: Acto religioso con misa y señal de la cruz, pidiendo perdón por los excesos del carnaval.
- "Muchaqui": Ritual que culmina la festividad con el beso de los pies del Señor, simbolizando el fin del carnaval.