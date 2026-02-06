Los habitantes de Huaraz celebran el Carnaval Huaracino, una fiesta llena de música, danza y color | Foto: Andina/ Composición LR

Los habitantes de Huaraz celebran el Carnaval Huaracino, una fiesta llena de música, danza y color | Foto: Andina/ Composición LR

El Carnaval Huaracino, una de las festividades más importantes de Áncash. Este evento, se celebra del 17 de enero al 23 de febrero y suele atraer tanto a locales como a turistas, tiene como protagonista al rey Momo o Ño Carnavalón, quien es la figura central de la fiesta. La celebración, que incluye música, danzas, agua, talco y serpentina por todas partes, se caracteriza por su vibrante energía y el ambiente festivo que une a la comunidad en una expresión de alegría compartida.

Con la llegada del catolicismo al Perú durante la conquista española, el carnaval se integró al calendario religioso como una festividad previa a la cuaresma, especialmente en los Andes, donde se celebra con una misa de cruces.

TE RECOMENDAMOS AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Influenciado por las tradiciones europeas, adoptó costumbres como los pasacalles, desfiles de comparsas y el uso de serpentinas y talco, elementos que reflejan el desenfreno y la alegría desbordante de la celebración.

La vibrante energía del Carnaval Huaracino se desborda en Huaraz.

Origen del Carnaval Huaracino y el rey Momo

En 1960 se originó el carnaval, cuando los habitantes del barrio de La Soledad, conocido por su devoción al Señor de la Soledad, decidieron salir a las calles de Huaraz. En sus manos llevaban estatuas de piedra que representaban las diversas culturas de la región, mientras desbordaban un espíritu festivo y alegre, similar al de sus abuelos y bisabuelos. Así, nació esta tradicional celebración, marcada por la juerga y el bullicio, que con el tiempo se consolidó como el Carnaval Huaracino.

El rey Momo, una figura de origen romano vinculada a la burla y la locura, representa la irreverencia y el disfrute que definen el carácter de la festividad. Esta fusión de tradiciones crea un ambiente singular, en el que lo mitológico, lo religioso y lo cultural se combinan de manera única, ofreciendo una celebración que refleja la identidad y el espíritu de la región y su población.

PUEDES VER: Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Actividades del Carnaval Huaracino