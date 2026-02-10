HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,4 se sintió en Chimbote, según IGP

El sismo de hoy se registró a 78 kilómetros al oeste de Chimbote, Áncash, y se produjo a una profundidad de 33 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido en Áncash de magnitud 4,4
Sismo sentido en Áncash de magnitud 4,4 | Foto: LR.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 18:11 horas a 78 kilómetros al oeste de Chimbote, Santa, en Áncash. El temblor de hoy, 10 de febrero, tuvo una profundidad de 33 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores en la ciudad peruana.

lr.pe
IGP reportó sismo de 4,4 en Chimbote. Foto: IGP.

IGP reportó sismo de 4,4 en Chimbote. Foto: IGP.

¿Cómo actuar ante un sismo en el Perú?

  • Conserve la tranquilidad y diríjase de inmediato a los espacios previamente señalizados como seguros.
  • Priorice el apoyo y la supervisión de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Evite colocarse cerca de ventanas, puertas externas, muros, espejos o superficies de vidrio.
  • Si se encuentra en la vía pública, aléjese de cables de energía y postes.
  • Las autoridades del Indeci recomiendan mantener la serenidad y reconocer con anticipación los puntos de protección tanto dentro como fuera de la vivienda para reducir riesgos.
  • También es importante contar con una mochila de emergencia que incluya mascarillas, herramientas básicas, alcohol, alimentos no perecibles, una radio portátil y otros artículos esenciales.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

De acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), una mochila de emergencia destinada a afrontar un terremoto en el Perú debe reunir insumos básicos para los primeros días luego de una emergencia.

  • Incluir toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, así como jabón.
  • El botiquín de primeros auxilios debe contar con vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas y los medicamentos que utilice algún integrante de la familia.
  • Llevar dinero en efectivo, preferentemente en monedas, además de abrigo, como una manta polar y calzado adicional.
  • Incorporar agua embotellada sin gas (de medio litro), barras de cereal, alimentos enlatados y chocolates.
  • Para la comunicación y señalización, la mochila debe contener una radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y copias de documentos personales, como el DNI o el carné de seguro.
  • Otros implementos útiles incluyen bolsas plásticas resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir pisos o techos, cinta adhesiva multiusos, tapete o alfombra para el suelo y mascarillas.
  • Finalmente, se deben agregar artículos especiales según las necesidades del hogar, como productos de uso femenino, insumos para bebés, niños y personas adultas mayores.

