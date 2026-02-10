HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí reaparece después de más de una semana

Sociedad

Matan a hombre en zona industrial de Ventanilla: Policía investiga el móvil

La víctima falleció de un certero disparo en la cabeza. En el interior del auto se halló presunto material explosivo, un arma de fuego y un chaleco policial


Peritos de Criminalística hallaron en la maletera del auto presunto material explosivo. Créditos: Composición LR/Difusión.
Peritos de Criminalística hallaron en la maletera del auto presunto material explosivo. Créditos: Composición LR/Difusión.

Pese al estado de emergencia y las restricciones del gobierno, los crímenes persisten en Lima Metropolitana y el Callao, un sujeto fue asesinado al promediar las 5:00 a.m. de este martes 10 de febrero en el A.H. Oasis sector 2 en Pachacútec-Ventanilla. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía cuando escucharon un disparo.

Puedes ver: Médicos del Hospital de Ventanilla abandonan turno de guardia para ir a discoteca: Contraloría alerta que no serían los únicos ausentes

lr.pe

Al llegar al lugar, serenazgo del sector encontró el cuerpo sin vida de Edinson Pérez Vásquez (36), quien se encontraba de piloto en su unidad vehicular de placa F0K-607.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La víctima perdió la vida producto de un certero disparo en el pómulo izquierdo. En el asiento del copiloto se encontró un arma de fuego y un chaleco policial, lo que hizo presumir en un primer momento que se trataba de un agente policial, descartando luego la hipótesis.

Material explosivo

Al llegar, los peritos de criminalística hallaron en la maletera del auto presunto material explosivo que obligó la espera de la unidad specializada (UDEX).

Al realizar la consulta en el portal del Ministerio de Transportes, se evidenció la suspensión de la licencia de conducir del occiso por presuntamente haber manejado bajo los efectos del alcohol, la falta le prohibía estar en circulación por tres años (desde marzo del 2023).

Puedes ver: Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

lr.pe

Investigación en curso

Al lugar llegó personal de la policía de la dependencia de Ventanilla, quienes encontraron un casquillo de bala en la zona. Aún el móvil del crimen se encuentra en investigación.

Vecinos de la zona exigen mayor seguridad debido a que la zona no cuenta con cámaras de seguridad ni iluminación por las noches.

Notas relacionadas
Asesinan a padre frente a su menor hija en anticuchería de Los Olivos: ataque dejó otros dos muertos

Asesinan a padre frente a su menor hija en anticuchería de Los Olivos: ataque dejó otros dos muertos

LEER MÁS
Acaban con la vida de conductor dentro de su vehículo en La Libertad: víctima deja tres hijos en orfandad

Acaban con la vida de conductor dentro de su vehículo en La Libertad: víctima deja tres hijos en orfandad

LEER MÁS
Hallan sin vida a conductor de combi en Los Olivos: cámaras no registraron el hecho porque no hubo electricidad

Hallan sin vida a conductor de combi en Los Olivos: cámaras no registraron el hecho porque no hubo electricidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía capturado tras disparar a hombre en Los Olivos habría declarado “no recordar lo sucedido”, según coronel

Policía capturado tras disparar a hombre en Los Olivos habría declarado “no recordar lo sucedido”, según coronel

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

San Marcos: advierten que periodo de rectora Jeri Ramón vence en julio y aún no hay cronograma electoral

Perú sigue empeorando en Percepción de la Corrupción: cayo del puesto 94 al 130 en los últimos cinco años

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

Sociedad

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

San Marcos: advierten que periodo de rectora Jeri Ramón vence en julio y aún no hay cronograma electoral

Perú sigue empeorando en Percepción de la Corrupción: cayo del puesto 94 al 130 en los últimos cinco años

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025