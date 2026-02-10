Matan a hombre en zona industrial de Ventanilla: Policía investiga el móvil
La víctima falleció de un certero disparo en la cabeza. En el interior del auto se halló presunto material explosivo, un arma de fuego y un chaleco policial
Pese al estado de emergencia y las restricciones del gobierno, los crímenes persisten en Lima Metropolitana y el Callao, un sujeto fue asesinado al promediar las 5:00 a.m. de este martes 10 de febrero en el A.H. Oasis sector 2 en Pachacútec-Ventanilla. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía cuando escucharon un disparo.
Al llegar al lugar, serenazgo del sector encontró el cuerpo sin vida de Edinson Pérez Vásquez (36), quien se encontraba de piloto en su unidad vehicular de placa F0K-607.
La víctima perdió la vida producto de un certero disparo en el pómulo izquierdo. En el asiento del copiloto se encontró un arma de fuego y un chaleco policial, lo que hizo presumir en un primer momento que se trataba de un agente policial, descartando luego la hipótesis.
Material explosivo
Al llegar, los peritos de criminalística hallaron en la maletera del auto presunto material explosivo que obligó la espera de la unidad specializada (UDEX).
Al realizar la consulta en el portal del Ministerio de Transportes, se evidenció la suspensión de la licencia de conducir del occiso por presuntamente haber manejado bajo los efectos del alcohol, la falta le prohibía estar en circulación por tres años (desde marzo del 2023).
Investigación en curso
Al lugar llegó personal de la policía de la dependencia de Ventanilla, quienes encontraron un casquillo de bala en la zona. Aún el móvil del crimen se encuentra en investigación.
Vecinos de la zona exigen mayor seguridad debido a que la zona no cuenta con cámaras de seguridad ni iluminación por las noches.