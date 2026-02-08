La Policía Nacional capturó a seis presuntos integrantes de la banda criminal “Los Correcaminos de SJL”, señalada como responsable de las amenazas y ataques armados contra la empresa de transportes El Mandarino, en San Juan de Lurigancho (SJL).

El operativo, ejecutado por la DIRINCRI – DIVINEXT/DIVICC, bajo la dirección del coronel Holger Obando Cristóbal, permitió la intervención simultánea de tres inmuebles en SJL y la detención de los investigados en flagrancia, por los presuntos delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

Delincuente se confiesa

Durante la intervención, la autoridad policial logró que el delincuente responsable de efectuar los disparos contra la empresa confesara el crimen. Santiago Alejandro Freites Belisario, ciudadano venezolano de 19 años, sería la persona que efectuó el ataque contra la empresa.

De acuerdo a las declaraciones del malandro, alrededor de siete balazos fueron los que disparó contra la empresa. Según imágenes de la Policía, este personaje también ingresó a bordo de su moto al parque de maniobras de la empresa en busca de uno de sus chóferes.

Alias “El Gordo” sería el actor intelectual de los ataques

En el mismo video de confesión, el criminal admite que un ciudadano peruano que se hace llamar “El Gordo” estaría detrás de las ordenes de ataque hacía esta empresa de transportes. Finalmente, el coronel Obando informó que la PNP ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de este criminal.