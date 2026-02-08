Asesinan a padre frente a su menor hija en anticuchería de Los Olivos: ataque dejó otros dos muertos
Los delincuentes ingresaron al local Jireh y abrieron fuego sin aviso. Las autoridades están investigando el crimen y no descartan posibles vínculos con la extorsión.
Al promediar las 11:15 p.m. del sábado 7 de febrero, vecinos del distrito de Los Olivos alertaron a las autoridades de una balacera al interior de una anticuchería ubicada en la av. Central con av. Betancourt.
Todo habría ocurrido en cuestión de segundos, según los testimonios: de manera accidentada, los sujetos ingresaron con arma en mano al local Jireh y abrieron fuego sin mediar palabra. Este ataque terminó con la vida de tres personas. Dos de ellas aún no han sido identificadas.
Tres hombres fallecidos tras balacera en Los Olivos
Entre las víctimas mortales se encuentra Juan Enrique Pardo Chuquillauri, de 45 años, quien se encontraba cenando con su familia al momento del atentado. Su hija y esposa presenciaron todo el ataque. La menor de edad recibió apoyo del personal médico. La joven no estaba herida, pero verificaron que se encontrara bien tras el violento hecho.
El padre de la víctima indicó que el ataque habría estado dirigido contra los dos primeros hombres abatidos, quienes portaban armas de fuego. "Mi hijo ha venido con su familia a compartir un alimento... una de esas balas le llega a mi hijo", relató. El señor afirmó que Pardo Chuquillauri no tenía relación con los otros fallecidos. También exigió a las autoridades tomar medidas drásticas contra la delincuencia.
Ataque bajo investigación de la Policía
Peritos de la División de Criminalística de la PNP llegaron al establecimiento, donde se recogieron más de veinte casquillos de bala. Una de las cámaras de seguridad logró captar el momento posterior al ataque: se observa cómo vecinos y comensales de locales aledaños, en medio de la desesperación y el susto, llaman a serenazgo y a la Policía para brindar la ayuda correspondiente.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen y apuntaron a un posible caso de extorsión. Ahora trabajan con los registros de videovigilancia de la zona para avanzar en la investigación, debido a que será clave en el proceso.
