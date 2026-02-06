Atacan a balazos a cobradora de combi de empresa Acorsa de la ruta Callao–Pachacútec en Ventanilla
Los hechos habrían sucedido cuando un falso pasajero se subió a la unidad y disparó contra la mujer, quien ha sido trasladada al hospital.
La noche del viernes 6 de febrero se registró un atentado contra la cobradora de una combi de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Callao-Pachacútec. La víctima, identificada como Maribel Príncipe Campos (30), fue trasladada al Hospital de Ventanilla, debido a la gravedad de sus heridas en los pies, provocadas por los impactos de bala.
De acuerdo con información preliminar, un sujeto abordó la combi en el óvalo Cantolao, en la avenida Néstor Gambetta, haciéndose pasar por un usuario y, al llegar a inmediaciones del cementerio de Oquendo, extrajo un arma de fuego y disparó contra la mujer, ante la mirada atónita de los pasajeros en la unidad de placa CTI-662, que se convirtió en escenario de escenas de terror tras el atentado.
Investigan ataque
Tras lo ocurrido, vecinos y trabajadores del sector demandaron un mayor despliegue policial y medidas inmediatas ante el avance de la inseguridad que afecta al transporte público.
En tanto, la Policía Nacional del Perú informó que ya se iniciaron las diligencias correspondientes para identificar y capturar al autor del ataque. No se descarta un caso de extorsión.
Empresa acató paro tras otro atentado
El último 4 de febrero, Acorsa y otras líneas de transporte de la zona, como Marcos y Midivisa, realizaron un paro de sus actividades, tras un atentado similar al de este viernes, ocurrido en el túnel de la avenida Gambetta en el Callao: una combi con pasajeros a bordo recibió diversos balazos por parte de extorsionadores.
Estas empresas vienen siendo víctimas de amenazas. Recientemente, un chofer recibió una nota con exigencias de pago de cupos, presuntamente enviada por integrantes de la banda criminal autodenominada Los Chuquis, mientras transitaba por la av. Néstor Gambetta, a la altura del óvalo Cantolao (donde se registró el atentado de este viernes).
