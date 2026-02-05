HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Acaban con la vida de conductor dentro de su vehículo en La Libertad: víctima deja tres hijos en orfandad

Ocho pasajeros iban a bordo cuando ocurrió el crimen. Hasta el momento se han registrado tres sicariatos en contra de socios de la misma empresa.

El lamentable hecho ocurrió en la provincia de Virú. Foto: Composición LR / Difusión
El lamentable hecho ocurrió en la provincia de Virú. Foto: Composición LR / Difusión

Un nuevo hecho de violencia enluta al sector transporte en la región La Libertad. El conductor Valerio Joaquín Agreda, socio directivo de la empresa Turismo Chao, fue asesinado a balazos cuando realizaba la ruta Chao – Trujillo, llevando pasajeros a bordo de la unidad.

Según información proporcionada por sus compañeros, Agreda salió de Chao con dirección a Trujillo en su turno habitual, transportando ocho pasajeros, cuando fue interceptado por sicarios en la primera entrada de Valle de Dios, donde atentaron contra su vida. El móvil del crimen aún se encuentra en investigación.

PUEDES VER: Extorsionaba a su propio padre por S/ 10.000: dictan prisión preventiva a joven en La Libertad

lr.pe

Transportista deja tres hijos en orfandad

La víctima deja tres hijos menores en la orfandad, situación que ha generado profunda indignación entre familiares, colegas y dirigentes del gremio de transportistas, quienes exigen justicia y mayor seguridad. “Pedimos a la Policía que tome cartas en el asunto y se encuentre a los responsables. Es el tercero que sufre el mismo destino dentro de la empresa”, informaron sus compañeros.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Familiares del transportistas expresaron su dolor. Su hermana recordó que lo vio por última vez la mañana del crimen.

“La última vez que lo vi fue a las 9 de la mañana, cuando se iba a trabajar. Nunca imaginé encontrarlo después en una camilla. Es como si te arrancaran el corazón”, expresó su hermana.

PUEDES VER: La Libertad: rescatan a 29 mineros retenidos por bandas criminales en la mina Sanone, en Pataz

lr.pe

Tres choferes acribillados: transportistas exigen justicia

El asesinato de Agreda se suma a una preocupante cadena de ataques contra dirigentes de la empresa Turismo Chao. De acuerdo con sus representantes, tres de sus directivos han sido asesinados a balazos, el primero en mayo del 2024 Hermes Zavala Villanueva, asesinado en ruta quien se desempeñaba como gerente general de la empresa, el segundo el socio y teniente alcalde de Chao, Eulalio Valverde Bargas y ahora Valerio.

Conductores del sector advirtieron que la inseguridad se ha convertido en una amenaza constante. “La delincuencia está a flor de piel. Salimos de casa y no sabemos si regresaremos con vida”, señalaron preocupados.

Por último, conductores de la empresa expresaron su indignación y exigieron acciones inmediatas de las autoridades.

“Pedimos justicia para nuestro compañero Valerio y que la Policía tome cartas en el asunto. Necesitamos que se identifique y capture a los responsables de estos tres crímenes”, manifestaron al tiempo que solicitaron mayores medidas de seguridad para el sector transporte.

