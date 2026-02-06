HOYSuscripcion LR Focus

Médicos del Hospital de Ventanilla abandonan turno de guardia para ir a discoteca: Contraloría alerta que no serían los únicos ausentes

La Contraloría General de la República investiga la posible negligencia, que dejó desabastecido el servicio de ginecología durante casi cinco horas.

Jefa de la guardia también se encontraba ausente, según Contraloría.
Jefa de la guardia también se encontraba ausente, según Contraloría. | Foto: composición LR/Difusión.

Durante su turno de guardia, tres médicos del Hospital de Ventanilla se dirigieron a una discoteca en el segundo piso de un centro comercial de la zona. Las cámaras de seguridad del nosocomio registraron la salida de la médica residente Ruth Graciela Huarag Valverde, junto al José Alonso Jara Andaviza y el interno de medicina Enrique de Lara Dante.

Los profesionales de la salud se desplazaron con su uniforme de servicio el sábado 6 de diciembre a las 10:30 p.m. por la avenida Néstor Gambetta hasta llegar al restobar. Debido a los videos difundidos en redes sociales, en los que se observa a los galenos bailando junto a una botella de cerveza, la Contraloría General de la República inició una labor de investigación que concluyó con el Informe N° 001-2026-OCI/5750-AOP.

Según la entidad, tras revisar los roles de programación de turnos, se comprobó que en el Servicio de Ginecología solo una persona nombrada cubrió su horario de trabajo, lo que dejó al área "sin dotación".

“Estando en guardia, no estaban cubriendo el área de turno de emergencia de la noche, por lo que ese servicio se quedaba desabastecido”, señaló el vocero Luis Castillo Torrealva, para América.

Jefa de guardia tampoco asistió al hospital

Después de casi cinco horas de ausencia, los médicos regresaron al centro de salud. Según Castillo Torrealva, aquel 6 de diciembre tampoco se registró la asistencia de la jefa asignada, Ada Milagros Gallegos Cornejo. “Ella, siendo la responsable, tenía que cautelar que todos los profesionales cumplieran. Sin embargo, no habría cumplido”, refirió.

La entidad también detectó que Lara Dante, por su condición de practicante preprofesional, no debió haber sido programado para la guardia, debido a que esta responsabilidad solo compete a profesionales. Ante los hechos difundidos, la institución manifestó su rechazo ante "cualquier conducta incompatible con los principios éticos del sector salud". Además, informó que se están realizando todas las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Recién he ingresado hace 15 días y estoy empapándome de todo. Esto ha sido en la gestión pasada. Tengo que evaluar y ver evidencias”, señaló para ATV el recién nombrado director, Óscar Figueroa.

Por su parte, la Contraloría ya ha solicitado, a través de un documento, a las autoridades emitir en un plazo de 20 días las acciones que tomarán contra los médicos involucrados.

