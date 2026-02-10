La motocicleta del suboficial se encontró en un hotel en Los Olivos. | Foto: composición LR/Kevinn García.

El suboficial de segunda, Segundo Benito Córdova López, fue intervenido por el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Santa Rosa, en la casa de un familiar donde se ocultaba. En conferencia de prensa, el coronel PNP Jesús Eusebio Talla de la Cruz, jefe de la Divincri Norte, señaló que se le detuvo en flagrancia.

Como se recuerda, el agente es investigado por el delito de tentativa de homicidio, luego de disparar en el tórax al ciudadano Jorge Luis (37), quien permanece internado en la Clínica Jesús del Norte, con diagnóstico reservado.

“Estando de franco, cometió este hecho lamentable. El argumento que ha dado inicialmente es que no recuerda lo sucedido, ya que, aparentemente, él refiere que estaba en estado de ebriedad”, indicó Talla de la Cruz.

Durante la captura, se encontró el arma policial del agente, el cual ha sido sometida a una pericia balística para corroborar su uso en el intento de homicidio. La PNP encontró la motocicleta de Córdova López en el hotel Revive, ubicado en el distrito de Los Olivos, lo que, según el coronel, demuestra que el acusado tuvo la intención de ocultarse y huir de la justicia.

Por otro lado, Talla de la Cruz indicó que el efectivo no registra antecedentes. Sin embargo, no descartó que aparezca nueva información conforme avancen las pericias. Además, sostuvo que este martes 10 de febrero se le pondrá a disposición de la Fiscalía para que presente la solicitud de 48 horas de prisión preventiva.

Familia de hombre baleado gastó S/180.000 en gastos médicos

Por su parte, el abogado de Jorge Luis señaló que los familiares de la víctima han gastado más de S/180.000 en los últimos dos días para cubrir las atenciones médicas, y que buscan que se dicte una pena de 25 años contra el suboficial. Sin embargo, refirió que esta condena dependerá de las agravantes y de la manera en que se llevó a cabo el crimen.

“Alega que no se acuerda de nada, pero de una manera grotesca, agresiva y desafiante. Mi patrocinado se encuentra en UCI. Ha sufrido la perforación del 80% de un pulmón. Su estado es crítico; estamos esperando cómo reacciona tras la cirugía”, mencionó.

