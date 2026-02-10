HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El refugio del terror de Milagros Jáuregui | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Policía capturado tras disparar a hombre en Los Olivos habría declarado “no recordar lo sucedido”, según coronel

Segundo Benito Córdova López permanece bajo custodia y será investigado por tentativa de homicidio. Fue detenido en la vivienda de un familiar en el distrito de Santa Rosa.

La motocicleta del suboficial se encontró en un hotel en Los Olivos.
La motocicleta del suboficial se encontró en un hotel en Los Olivos. | Foto: composición LR/Kevinn García.

El suboficial de segunda, Segundo Benito Córdova López, fue intervenido por el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Santa Rosa, en la casa de un familiar donde se ocultaba. En conferencia de prensa, el coronel PNP Jesús Eusebio Talla de la Cruz, jefe de la Divincri Norte, señaló que se le detuvo en flagrancia.

Como se recuerda, el agente es investigado por el delito de tentativa de homicidio, luego de disparar en el tórax al ciudadano Jorge Luis (37), quien permanece internado en la Clínica Jesús del Norte, con diagnóstico reservado.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

lr.pe

“Estando de franco, cometió este hecho lamentable. El argumento que ha dado inicialmente es que no recuerda lo sucedido, ya que, aparentemente, él refiere que estaba en estado de ebriedad”, indicó Talla de la Cruz.

Durante la captura, se encontró el arma policial del agente, el cual ha sido sometida a una pericia balística para corroborar su uso en el intento de homicidio. La PNP encontró la motocicleta de Córdova López en el hotel Revive, ubicado en el distrito de Los Olivos, lo que, según el coronel, demuestra que el acusado tuvo la intención de ocultarse y huir de la justicia.

Por otro lado, Talla de la Cruz indicó que el efectivo no registra antecedentes. Sin embargo, no descartó que aparezca nueva información conforme avancen las pericias. Además, sostuvo que este martes 10 de febrero se le pondrá a disposición de la Fiscalía para que presente la solicitud de 48 horas de prisión preventiva.

Familia de hombre baleado gastó S/180.000 en gastos médicos

Por su parte, el abogado de Jorge Luis señaló que los familiares de la víctima han gastado más de S/180.000 en los últimos dos días para cubrir las atenciones médicas, y que buscan que se dicte una pena de 25 años contra el suboficial. Sin embargo, refirió que esta condena dependerá de las agravantes y de la manera en que se llevó a cabo el crimen.

“Alega que no se acuerda de nada, pero de una manera grotesca, agresiva y desafiante. Mi patrocinado se encuentra en UCI. Ha sufrido la perforación del 80% de un pulmón. Su estado es crítico; estamos esperando cómo reacciona tras la cirugía”, mencionó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

LEER MÁS
Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

LEER MÁS
Estos distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 8 horas este martes 10 de febrero, según Sedapal

Estos distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 8 horas este martes 10 de febrero, según Sedapal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

LEER MÁS
Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

Osiptel permite a usuarios restringir nuevas líneas móviles para proteger su identidad

Sociedad

Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados

Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

José Jerí dejaba mensajes en Instagram a mujer que lo visitó 24 veces en su despacho: "Decide"

RMP sobre el “terruqueo” en campaña: “Ya a nadie asustan, solo a diez señoras de San Isidro cuya fuente de información es TikTok”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025