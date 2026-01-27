HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

El conductor, quien recibió dos cortes durante el intento de robo, fue auxiliado por vecinos y trasladado a un centro de salud, mientras los delincuentes lograron escapar.

Vecinos de avenida Santa Anita alarmados por peligrosa modalidad de robo
Vecinos de avenida Santa Anita alarmados por peligrosa modalidad de robo | América TV

Un taxista por aplicativo resultó herido al frustrar un intento de robo en la avenida Santa Anita, en Chorrillos, luego de embestir con su vehículo a uno de los delincuentes que lo atacaron con un arma blanca. El conductor fue trasladado a un centro de salud tras recibir dos cortes durante el forcejeo.

Según testigos, el chofer acudió a recoger a un falso pasajero cerca de la losa deportiva Primero de Mayo. Al llegar al lugar, un sujeto encapuchado lo abordó para robarle, mientras un cómplice apareció provisto de una cuchillo.

JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Taxista resulta herido al frustrar intento de robo en Chorrillos

En su intento por escapar, el taxista avanzó con su vehículo y chocó contra una baranda de seguridad, lo que provocó que uno de los delincuentes, que se encontraba colgado de la ventana, cayera a una zanja desde aproximadamente cuatro metros de altura. A pesar de la caída, ambos asaltantes lograron huir del lugar.

Vecinos de la zona auxiliaron al conductor, lo trasladaron a un centro de salud cercano y alertaron a la Policía, que inició las investigaciones y revisará las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El incidente ha generado alarma entre los vecinos de la avenida Santa Anita, quienes señalan que la zona es peligrosa. “Están usando esta modalidad para llamar a un sitio donde prácticamente no hay salida”, comentaron, y agregaron que hay poca iluminación, especialmente en áreas recreativas frecuentadas por menores, lo que aumenta el riesgo y la preocupación en el sector.

