Sociedad

Policía que evitó asalto a colectivo en Huachipa denuncia amenazas de muerte: "Sabemos dónde vives"

El efectivo indicó que se siente desprotegido institucionalmente y solicita que se activen las medidas judiciales respectivas para que lo protejan a él y a su familia de los delincuentes.

El agente policial indicó que también recibe mensajes de extorsión.
El agente policial indicó que también recibe mensajes de extorsión. | Foto: composición LR/ Panamericana

Tras haber frustrado un violento asalto a mano armada dentro de una unidad de transporte público en Huachipa, un suboficial de primera PNP denunció públicamente ser blanco de constantes amenazas de muerte por parte de bandas delictivas que operan en el distrito de Lurigancho-Chosica.

La víctima, que prefirió mantener el anonimato, mencionó que también es extorsionado y teme por su vida, la de su esposa y la de sus tres hijos.

Policía denuncia ser víctima de extorsión y no tener apoyo institucional

Según detalló el agente, sujetos desconocidos han merodeado su vivienda y le han hecho llegar advertencias directas que sugieren una represalia por su intervención el pasado 24 de noviembre del 2025, donde logró herir y detener a dos de los asaltantes.

“Combo, te hablé bonito… ¿Te sientes intocable, no? Sabemos dónde vives, sabemos con quién caminas, sabemos que tienes hijos. Piensas que nosotros jugamos, ¿no, soplón?”, se escucha en uno de los audios amenazantes que ha recibido.

El incidente que originó estas amenazas ocurrió cuando el policía, quien se encontraba de civil, tomó un colectivo en Puente Nuevo para dirigirse a su casa; sin embargo, al llegar a Chosica, notó que el vehículo estaba tomando otro rumbo.

Policía señala que usa siempre un chaleco antibalas para proteger su vida. Foto: Panamericana

Policía señala que usa siempre un chaleco antibalas para proteger su vida. Foto: Panamericana

Al intentar increpar al chófer, un delincuente sacó un arma de fuego y el agente no dudó en sacar su pistola de reglamento para enfrentar a los delincuentes que abordaron la combi para despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Durante el intercambio de disparos, el policía hirió a dos de los atacantes, pero el chófer y otro cómplice lograron huir. Los dos criminales detenidos cumplen prisión preventiva: Rubén Luján Cuadros y Rodolfo Guillermo Curo Flores.

“Siempre ando con chaleco antibalas… mis hijos no pueden salir de casa por su seguridad… Temo más que nunca por la vida de mis hijos”, mencionó a Panamericana.

A pesar de haber arriesgado su vida, el suboficial manifiesta sentirse desprotegido por la institución a la que pertenece. Por ello, solicitó apoyo al comandante general de la PNP y pidió que, ahora que inicia el proceso judicial contra los malhechores, se le brinden las medidas judiciales para protegerlo.

