Jhon Nureña (a) JJ, el criminal de 19 años que estremeció a Trujillo

Si de casos delincuentes juveniles que estén en el inconsciente colectivo se habla, los nombres de ‘Gringasho’, ‘Negro Canebo’, ‘Pequeño J’ y ‘Charapa’ serían de los primeros que asoman como respuesta. Sin embargo, a lo largo de la historia criminal reciente, otro caso ha colmado las páginas de los diarios y de los noticieros por la crueldad en algunos casos- y el cinismo en otros- con el que actuó por sobre sus víctimas.

Se trata de Jhon Esnider Nureña Rojas, conocido con los alias de Jhon, Juancho o JJ, capturado la madrugada de este viernes 6 de febrero en Lima. Él es acusado por la policía de ser el brazo armado de la banda criminal Los Pulpos y responsable de extorsionar a la cadena comercial ‘Tabaco Marino’ y Tabaco y Ron’.

TE RECOMENDAMOS CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Y es que con apenas 19 años fue arrestado tras ser expulsado Chile. Con una infancia marcada por los maltratos de su padre, solía pasar más tiempo en las calles que en cualquier otro sitio.

"Se lo considera un criminal en potencia, aunque en realidad tiene pocas víctimas, no porque no las quisiera tener sino porque en muchos casos no le salían o no podía concretar los crímenes.

HISTORIA DE UN SECUESTRO

Uno de ellos fue su participación en el secuestro del empresario Manuel Antonio Calle López, ocurrido el 30 de septiembre del 2024.

“Él se encargaba de activar los chips para que Jhonsson exija el dinero a la familia de la víctima”, explicó el general Víctor Revoredo.

Calle López fue plagiado por miembros de ‘Los Pulpos Nueva Generación’, liderada por Johnson Cruz Torres, hoy intensamente buscado. Inicialmente exigieron un rescate de tres millones de dólares.

Luego redujeron la cantidad a un millón de soles, una cifra inalcanzable para la familia de la víctima.

Durante su cautiverio, Calle sufrió la mutilación de cinco dedos de sus manos, lo que agravó aún más la angustia.

Por fortuna, tras diez días de cautiverio, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chimbote liberaron a Manuel Calle en el centro poblado de Visos, en Áncash, y capturaron a siete de los involucrados en el secuestro.

ATENTADOS CON EXPLOSIVOS

Pero, Jhon Nureña es investigado por otros casos cometidos con extrema crueldad como el caso de Armonía 10, frente la Discoteca Monasterio, donde el 19 de enero del 2026 se produjo la detonación de un artefacto explosivo lanzado contra el bus que trasportaba a los artistas.

El 21 de enero se produjo dos detonaciones en los locales de la licorerias Tabaco y Ron. Tras ello fueron capturados Rudy Elder Saona Villanueva (33), alias Rudy, y Benjamín Misaki Fernández Asmad, de 21 años.

Tres días después, el 24 de enero atentaron contrala discoteca Luxor, donde fueron capturados Jeferson Cristofer Polo Díaz alias y Jimmy Danilo Rojas Toribio, alias Chorry.

Asimismo, el 1 de febrero ocurrió otra detonación restobar Tabaco Marino, causando daños materiales y un herido.

DETENCIÓN PRELIMINAR

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola explicó que mediante técnicas especiales de investigación se logró identificar plenamente a uno de los autores materiales de estos atentados con artefacto explosivo, motivo por el que se gestionó la detención preliminar de Jhon Esnaider Nureña Rojas por el presunto delito contra el patrimonio (extorsión agravada).

Esta captura significa un avance en la lucha contra la red dedicada a la extorsión y los secuestros que opera desde la ciudad de Trujillo.

La información que se pueda obtener, tanto de ‘JJ’ como de Keisy Salvatierra -pareja de Johnson Cruz- será clave para rastrear el paradero del líder, quien permanece prófugo, fuera del país, aseguró el general Óscar Arriola.

Durante su traslado a la sede policial ‘JJ’ negó todas las acusaciones en su contra. “A trabajar”, atinó a decir cuando se le consultó por sus presuntas reuniones con alias Jhonsson, uno de los delincuentes más buscados por la policía.