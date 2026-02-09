HOYSuscripcion LR Focus

Matan a golpes a un joven durante una yunza en Lambayeque

La Policía Nacional detuvo a 2 sujetos que estarían involucrados en este homicidio sucedido en Mórrope.


Pese a la rápida acción de sus familiares, el joven ingresó sin signos vitales al centro de salud de Íllimo. Créditos: Composición LR/Emmanuel Moreno/difusión.

Una yunza en el distrito de Mórrope, región Lambayeque, terminó en tragedia la madrugada de este lunes 9 de febrero cuando unos sujetos mataron a golpes a José David Valdera Chapoñan (23). La rápida acción de la Policía Nacional permitió detener a dos presuntos responsables de este homicidio y ahora la familia de la víctima clama por justicia.

Fatal golpiza

Según contó José Valdera Vidaurre, su hijo salió cerca de las 10 p. m. del último domingo en compañía de dos primos hacia la mencionada fiesta popular que se realizaba en el fundo San Isidro del caserío Los Positos. No imaginó que horas después, a las 3 a. m., recibiría el aviso de que José David estaba muy mal herido producto de un ataque dentro de dicha celebración.

"Sus primos salieron corriendo, pero él se queda y es ahí que lo agarran (a golpes) y lo matan. No sé los motivos de por qué lo golpearon. Lo han atacado en grupo y no se ha podido defender", contó su padre a La República.

Pese a la rápida respuesta de su papá y otros familiares para su traslado a un establecimiento sanitario, Valdera Chapoñan ingresó sin signos vitales al centro de salud de Íllimo. El joven era el mayor de cuatro hermanos y laboraba como operario de maquinaria agrícola.

Capturan a los presuntos responsables

La oportuna reacción de los agentes de la Comisaría Cruz del Médano y otras unidades, sumado a la información proporcionada por los parientes sobre el paradero de los supuestos atacantes, permitió arrestar poco después a Edgar Inoñan Sandoval (27) y Franklin Yoel Sandoval Sandoval (28) en el mismo caserío Los Positos. Estos hombres fueron puestos a disposición de la Divincri Chiclayo para las investigaciones.

"Pido justicia, que a estas personas les caiga todo el peso de ley. Han matado a mi hijo que era un hombre de bien que solo había salido por un momento a distraerse", finalizó José Valdera Vidaurre.

