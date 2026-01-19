HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

El Puerto de Eten beneficiará no solo a Lambayeque, sino también a Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín y Loreto. Además, será clave para recibir los 40 millones de toneladas de producción traídos de Brasil.

Puerto Multimodal de Eten se afianza con alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos
Puerto Multimodal de Eten se afianza con alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos | Foto: ChatGPT/ Composición LR

El Puerto Multimodal de Eten cobra fuerza gracias a una renovada alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos, impulsada por la colaboración de Port Nexus y el Grupo Guidry. Según el Gobierno peruano, la construcción de este proyecto avanza con total apoyo de inversión privada.

Este proyecto se perfila como un motor fundamental para el crecimiento económico de la región Lambayeque y el norte del país, posicionándose como un eje clave en el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional.

¿Qué beneficios traerá esta nueva alianza entre Perú y Estados Unidos?

De acuerdo con Port Nexus, este proyecto representa una oportunidad para el desarrollo, la creación de empleo y el bienestar de los productores locales. Aunque el camino no ha sido fácil, la empresa subrayó que se está avanzando de manera responsable para cambiar la historia logística del país.

Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, resaltó la relevancia de construir puertos como una estrategia para evitar el estancamiento económico, asegurando que el Puerto de Eten se posicionará como el núcleo de tres sectores fundamentales: logística, minería y agricultura, lo que impulsará el progreso de la región.

  • El impacto del Puerto de Eten se extenderá más allá de Lambayeque, beneficiando a otras regiones como Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín y Loreto.
  • El puerto será un punto estratégico para recibir las 40 millones de toneladas de producción de Brasil a través de la IIRSA Norte.
  • Este desarrollo contribuirá a potenciar la competitividad de Perú en el ámbito internacional.

Con la alianza estratégica con el Grupo Guidry de Estados Unidos, se garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales. El proyecto avanzará hacia la viabilidad técnica y la reserva acuática permanente, con la construcción del puerto prevista para comenzar en 2030, marcando el inicio de un futuro próspero para el país.

