Sociedad

Chiclayo: dos choferes pierden la vida en accidente en la Panamericana Norte

El hecho sucedió a la altura de las pampas de Reque, cuando un camión impactó a otro que estaba detenido en la vía.

Los hechos sucedieron la tarde del último jueves 5 de febrero en Reque. Foto: Composición LR
Los hechos sucedieron la tarde del último jueves 5 de febrero en Reque. Foto: Composición LR

Incrementa la estadística de fallecidos por accidentes de tránsito en la región Lambayeque. Dos hombres, ambos conductores, perdieron la vida cuando sus camiones colisionaron violentamente en el kilómetro 761 de la Panamericana Norte, distrito de Reque, en Chiclayo.

Los hechos sucedieron la tarde del último jueves 5 de febrero cuando el camión tipo volquete de placa Z1Z-824 se detuvo en la carretera a la altura de la zona conocida como Las pampas de Reque por un aparente problema mecánico. El conductor, Hugo Núñez Burga, descendió entonces para revisar la parte posterior de su vehículo.

PUEDES VER: Chiclayo apunta a mejorar su rostro ante la posible visita del papa León XIV a finales de este año

Sin embargo, poco después, el camión frigorífico con matrícula A8J-873 apareció y chocó por alcance con la parte trasera de la unidad estacionada, lo que ocasionó la muerte de Núñez Burga. En tanto, Wilmer Julca Ramírez, chofer del segundo vehículo, también falleció de forma inmediata, quedando su cuerpo atrapado entre los fierros de la cabina.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los bomberos trabajaron por largo tiempo para extraer los restos del infortunado hombre. Posteriormente, con la autorización del fiscal de turno, los dos cadáveres fueron ingresados a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley. Las familias pudieron retirar los cuerpos de sus parientes la mañana de este viernes 6.

