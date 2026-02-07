HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     
Sociedad

Cae ‘Cholo Edy’ con más de 1.000 ketes de pasta básica de cocaína y 2 kilos de marihuana en Chiclayo

La Policía y la Fiscalía allanaron su vivienda en Pimentel, donde encontraron la droga. Detenido, junto a lo decomisado, fue trasladado al área Antidrogas.

Al detenido se le incautaron 1.564 envoltorios de PBC y 2 kilos de marihuana en su vivienda. Foto: PNP
Al detenido se le incautaron 1.564 envoltorios de PBC y 2 kilos de marihuana en su vivienda. Foto: PNP

¡Golpe al narcotráfico! Integrantes de la Policía Nacional lograron capturar a Edson Daniel Chavesta Samame, de 29 años, apodado ‘Cholo Edy’, tras un operativo realizado en la ciudad de Chiclayo.

Según las autoridades, a Edson Chavesta se le incautaron 1.564 envoltorios de pasta básica de cocaína que estaban escondidos en el interior de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Punta Arena, en el sector La Padrera de Pimentel.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, los agentes también decomisaron 2 kilos de marihuana, 3 teléfonos celulares, 2 balanzas digitales y dinero en efectivo, producto de la microcomerlización de sustancias ilícitas.

PUEDES VER: Chiclayo: dos choferes pierden la vida en accidente en la Panamericana Norte

lr.pe

La diligencia se realizó con una orden de allanamiento emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado y con participación de un representante de la Fiscalía Especializada en Trafico Ilícito de Drogas de Chiclayo.

Finalmente, ‘Cholo Edy’, junto a la droga decomisada, fue trasladado a la sede del área Antidrogas de la Policía Nacional de Chiclayo para las diligencias correspondientes.

Notas relacionadas
¡Guerra de ‘Senderitos’!: Grupo 5 y La Bella Luz se enfrentarán en un versus musical con sus mejores temas: fecha, lugar y entradas

¡Guerra de ‘Senderitos’!: Grupo 5 y La Bella Luz se enfrentarán en un versus musical con sus mejores temas: fecha, lugar y entradas

LEER MÁS
Chiclayo: dos choferes pierden la vida en accidente en la Panamericana Norte

Chiclayo: dos choferes pierden la vida en accidente en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Chiclayo apunta a mejorar su rostro ante la posible visita del papa León XIV a finales de este año

Chiclayo apunta a mejorar su rostro ante la posible visita del papa León XIV a finales de este año

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso ingeniero estafó con más de S/440,000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

Falso ingeniero estafó con más de S/440,000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

LEER MÁS
Chofer de Transporte Pesquero fallece tras ataque armado en ruta de Santa Anita

Chofer de Transporte Pesquero fallece tras ataque armado en ruta de Santa Anita

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Universitario vs Cusco FC HOY: transmisión del partido de la fecha 2 en el Torneo Apertura 2026

Chofer de Transporte Pesquero fallece tras ataque armado en ruta de Santa Anita

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: ¡Qué tal Cumbión! hace bailar a miles de personas en el Estadio San Marcos

Sociedad

Chofer de Transporte Pesquero fallece tras ataque armado en ruta de Santa Anita

Poder Judicial resolverá este lunes 9 pedido de 36 meses de prisión preventiva contra alias El 'Monstruo'

Tras ser denegada por Sunedu, universidad peruana obtiene licenciamiento y ofrecerá nuevas carreras en salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025