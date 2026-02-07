Cae ‘Cholo Edy’ con más de 1.000 ketes de pasta básica de cocaína y 2 kilos de marihuana en Chiclayo
La Policía y la Fiscalía allanaron su vivienda en Pimentel, donde encontraron la droga. Detenido, junto a lo decomisado, fue trasladado al área Antidrogas.
¡Golpe al narcotráfico! Integrantes de la Policía Nacional lograron capturar a Edson Daniel Chavesta Samame, de 29 años, apodado ‘Cholo Edy’, tras un operativo realizado en la ciudad de Chiclayo.
Según las autoridades, a Edson Chavesta se le incautaron 1.564 envoltorios de pasta básica de cocaína que estaban escondidos en el interior de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Punta Arena, en el sector La Padrera de Pimentel.
Asimismo, los agentes también decomisaron 2 kilos de marihuana, 3 teléfonos celulares, 2 balanzas digitales y dinero en efectivo, producto de la microcomerlización de sustancias ilícitas.
La diligencia se realizó con una orden de allanamiento emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado y con participación de un representante de la Fiscalía Especializada en Trafico Ilícito de Drogas de Chiclayo.
Finalmente, ‘Cholo Edy’, junto a la droga decomisada, fue trasladado a la sede del área Antidrogas de la Policía Nacional de Chiclayo para las diligencias correspondientes.