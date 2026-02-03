HOYSuscripcion LR Focus

Delincuente dispara y mata a policía tras quitarle su arma de reglamento durante forcejeo en bar del Cercado de Lima

El ataque fue captado por cámaras de seguridad y es investigado por la PNP. Las causas del hecho aún se desconocen y se busca al responsable.

Efectivo de la PNP es asesinado dentro de un bar en Cercado de Lima. Foto: Kevinn García / La República
Efectivo de la PNP es asesinado dentro de un bar en Cercado de Lima. Foto: Kevinn García / La República | Kevinn García / La República

Un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes 3 de febrero al interior de un bar clandestino ubicado en la cuadra cuatro del Paseo Colón, en el Cercado de Lima. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad del establecimiento y actualmente es investigado por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:00 a. m. En las imágenes difundidas se observa que el efectivo policial se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas dentro del local cuando un sujeto, vestido con un polo negro, ingresó al establecimiento, aparentemente con la intención de utilizar los servicios higiénicos.

Forcejeo y uso del arma de reglamento

Según el registro audiovisual, segundos después de que el civil ingresara al baño, el efectivo policial se mostró incómodo y decidió seguirlo. En ese momento, el suboficial de segunda sacó su arma de reglamento e ingresó al servicio higiénico, donde apuntó al sujeto. Ante esta situación, el civil reaccionó y se produjo un forcejeo entre ambos.

Durante el enfrentamiento, el delincuente logró quitarle la pistola al agente y le disparó en reiteradas ocasiones. Tras el ataque, el agresor huyó rápidamente del lugar junto a otra persona, cuya identidad y participación aún no han sido confirmadas por la Policía.

Víctima murió en el acto

La víctima fue identificada como Omar Iván Rau Montalvo, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, quien, según información difundida por América Noticias, prestaba servicio en la comisaría Petit Thouars. El efectivo recibió varios impactos de bala en el pecho, lo que provocó su muerte inmediata dentro del establecimiento.

Durante la huida, el presunto autor del crimen habría resultado herido de bala en una de las piernas, por lo que abandonó el lugar cojeando, detalle que forma parte de las diligencias policiales para su identificación y ubicación.

Tras el crimen, agentes de la PNP llegaron a la zona, acordonaron el perímetro y realizaron las primeras diligencias, incluido el levantamiento del cuerpo. Los efectivos que atendieron el caso reconocieron a la víctima como miembro activo de la institución, lo que generó conmoción entre sus colegas.

Pese a contar con material audiovisual del hecho, las circunstancias exactas del asesinato aún no han sido esclarecidas. Las autoridades manejan diversas hipótesis, entre ellas un posible acto de defensa, un altercado bajo los efectos del alcohol o un hecho vinculado a la criminalidad. Asimismo, se investiga por qué el suboficial habría desenfundado su arma sin que existiera, hasta el momento, un motivo aparente.

