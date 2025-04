Se estaba recuperando. El suero fisiológico defectuoso de Medifarma sigue causando daños. La señora Amelia Huari, una adulta mayor de 87 años, terminó en un estado de inconsciencia luego de ser administrada por el producto defectuoso. Ella había sido internada por un problema respiratorio y, cuando se empezaba a recuperar, perdió la consciencia por la administración del suero.

La familia señala que la adulta mayor empezó a ponerse mal luego de que le suministren antibióticos con una mezcla diluida del suero fisiológico. "Al ver que a dos horas ya se había quedado dormida, ya era preocupante. Uno de mis hijos me dice 'Papá, fíjate el suero, eso está prohibido", señala un familiar de doña Amelia. Añade: "Le digo 'Doctora, desde cuándo le están aplicando este suero', no me respondió".

En tanto, la doctora Erica Espinoza, representante de la clínica, sostuvo: "Nosotros hemos aplicado todos los procedimientos y tratamientos de la normativa vigente". Sin embargo, cuando fue cuestionada si sabía que el suero no podía ser utilizado, aceptó que sí. "Tenemos un control de calidad estricto. Hemos usado el recurso que teníamos en ese momento", expresó Espinoza a Willax.

Cuando el familiar de Amelia tomó foto al suero que había sido administrado a la paciente, se dieron cuenta de que se trataba del lote defectuoso de Medifarma. En un video difundido, se escucha que el pariente le reclama al personal médico: "El producto ahí está lleno, ¿o lo retiró porque le dije que estaba prohibido?", se escucha, mientras se observan hasta dos botellas del producto.

