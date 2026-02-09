HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Furgoneta impacta contra bus de la línea C en la av. Abancay frente al Congreso de la República

El conductor del camión, Danilo Ramírez Rojas, fue trasladado a la Clínica Internacional tras sufrir contusiones en la cabeza y el brazo. 

El conductor del camión, Danilo Ramírez Rojas, fue trasladado a la Clínica Internacional tras sufrir contusiones en la cabeza y el brazo.
El conductor del camión, Danilo Ramírez Rojas, fue trasladado a la Clínica Internacional tras sufrir contusiones en la cabeza y el brazo. | Foto: composición LR/Mabel Alva

La mañana del 9 de febrero, a las 7:10 a.m., un bus de la empresa Etusa, con placa DOU-588 y que cubría la ruta San Juan de Lurigancho-San Isidro, colisionó contra la furgoneta BVD-933, que trasladaba productos de la pastelería Jimys. El accidente se registró en la intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín, frente al Congreso de la República, en el Cercado de Lima.

El chofer del camión, identificado como Danilo Ramírez Rojas (35), fue trasladado en una ambulancia del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) a la Clínica Internacional, tras sufrir fuertes contusiones en la cabeza y el brazo.

lr.pe

Por su parte, el conductor de la unidad de transporte público, Martín Teniente Santa Cruz, fue llevado a la comisaría de San Andrés por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes llegaron al lugar bajo el mando del Suboficial Superior Guillermo Ailton Porras. A la zona también acudieron personal de Riesgos y Desastres, así como dos unidades de bomberos.

Aunque el bus de la empresa Etusa trasladaba pasajeros cuando ocurrió el accidente, ninguno resultó herido. Foto: Marco Cotrina / La República.

Aunque el bus de la empresa Etusa trasladaba pasajeros cuando ocurrió el accidente, ninguno resultó herido. Foto: Marco Cotrina / La República.

Bus que impactó con la furgoneta registra papeleta

Ambos vehículos, que resultaron dañados a causa del impacto, fueron retirados de la vía tras la llegada de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones del incidente. Cabe destacar que el bus se encontraba con pasajeros al momento del accidente.

Según pudo corroborar La República, la unidad de la empresa Etusa fue multada en noviembre de 2025 por una infracción L04 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dicha papeleta aún no ha sido cancelada. Este medio intentó conversar con Teniente Santa Cruz para dar su versión sobre los hechos, pero no quiso dar mayores detalles. Asimismo, el administrador de la pastelería Jimys tampoco quiso emitir declaraciones.

