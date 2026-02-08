HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Caen seis extorsionadores que amenazaban a empresa El Mandarino: sujeto recibió S/100 por disparar a chofer

La policía logró la captura de los presuntos miembros de Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho, vinculados a los ataques contra las combis colectiveras en Comas y SJL.

Un ciudadano venezolano confesó disparar siete balas contra una unidad de Los Mandarinos, dejando dos personas heridas. El ataque fue encargado por un peruano por S/ 1000.
Un ciudadano venezolano confesó disparar siete balas contra una unidad de Los Mandarinos, dejando dos personas heridas. El ataque fue encargado por un peruano por S/ 1000. | composición LR | Latina Noticias

''He soltado bala'', es la escalofriante confesión de un ciudadano venezolano, quien admitó ante las autoridades haber disparado al menos siete casquillos de bala contra una unidad de Los Mandarinos. ''Dos heridos. Uno impactado de la pierna y otro creo de la mano'', indicó sobre su crimen en la Dirincri en la av. España.

Ante las preguntas del general PNP Víctor Revoredo, el criminal indicó que fue enviado por una persona para cometer un ataque armado por solo S/100 contra la empresa de transporte en Comas. ''El Gordo me mandó... Él es peruano'', manifestó, y dijo que se lo habría presentado su amigo. También detalló que manejaba una motocicleta lineal al momento de perpetrar el atentado.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La PNP informó que el sábado 7 de febrero realizó un operativo con intervenciones en tres lugares distintos para lograr la captura del delincuente y de otras cinco personas, vinculadas a las extorsiones que los choferes y cobradores de El Mandarino vienen sufriendo.

PUEDES VER: Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026

lr.pe

Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho

Los seis individuos detenidos, entre hombres y mujeres, connacionales y extranjeros, formarían parte de la banda delictiva identificada como Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho. Según la PNP, habrían sido contactados por organizaciones criminales superiores para cometer los ataques extorsivos.

La Policía encontró chats que incriminan a los sujetos, en los cuales pedían fuertes sumas de dinero como ''cuotas de ingreso'' de S/50.000 a los trabajadores de la ruta Comas-SJL, además de un pago mensual de S/10.000.

PUEDES VER: De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

lr.pe

Ataques a la empresa El Mandarino en 2026

El Mandarino ha sufrido al menos dos ataques armados confirmados en menos de una semana. El primero ocurrió el 29 de enero en San Juan de Lurigancho, donde un sujeto armado llegó en motocicleta al patio de maniobras de la empresa y disparó contra conductores que se preparaban para trabajar. Dos choferes resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a un hospital.

El segundo fue el 4 de febrero en Comas, cuando sicarios a bordo de una moto dispararon varias veces contra una unidad en la avenida Túpac Amaru en la zona de Collique. Los delincuentes dejaron una nota extorsiva con un número de teléfono y una munición. Los tiros causaron daños materiales, pero el chofer resultó ileso porque se había bajado del vehículo segundos antes.

Ante la situación de inseguridad, los trabajadores se movilizaron para exigir protección. Ellos denunciaron extorsión y exigencia de cupos por bandas. Tras una breve paralización, el servicio se reanudó, aunque con preocupación por posibles nuevos atentados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem

Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem

LEER MÁS
Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026

Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026

LEER MÁS
Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso ingeniero estafó con más de S/440,000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

Falso ingeniero estafó con más de S/440,000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen seis extorsionadores que amenazaban a empresa El Mandarino: sujeto recibió S/100 por disparar a chofer

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 8 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

María Becerra sorprende a fans en aniversario de Corazón Serrano con estreno musical: interpretó su nueva canción junto a Briela Cirilo

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 8 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025