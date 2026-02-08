Un ciudadano venezolano confesó disparar siete balas contra una unidad de Los Mandarinos, dejando dos personas heridas. El ataque fue encargado por un peruano por S/ 1000. | composición LR | Latina Noticias

''He soltado bala'', es la escalofriante confesión de un ciudadano venezolano, quien admitó ante las autoridades haber disparado al menos siete casquillos de bala contra una unidad de Los Mandarinos. ''Dos heridos. Uno impactado de la pierna y otro creo de la mano'', indicó sobre su crimen en la Dirincri en la av. España.

Ante las preguntas del general PNP Víctor Revoredo, el criminal indicó que fue enviado por una persona para cometer un ataque armado por solo S/100 contra la empresa de transporte en Comas. ''El Gordo me mandó... Él es peruano'', manifestó, y dijo que se lo habría presentado su amigo. También detalló que manejaba una motocicleta lineal al momento de perpetrar el atentado.

La PNP informó que el sábado 7 de febrero realizó un operativo con intervenciones en tres lugares distintos para lograr la captura del delincuente y de otras cinco personas, vinculadas a las extorsiones que los choferes y cobradores de El Mandarino vienen sufriendo.

Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho

Los seis individuos detenidos, entre hombres y mujeres, connacionales y extranjeros, formarían parte de la banda delictiva identificada como Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho. Según la PNP, habrían sido contactados por organizaciones criminales superiores para cometer los ataques extorsivos.

La Policía encontró chats que incriminan a los sujetos, en los cuales pedían fuertes sumas de dinero como ''cuotas de ingreso'' de S/50.000 a los trabajadores de la ruta Comas-SJL, además de un pago mensual de S/10.000.

Ataques a la empresa El Mandarino en 2026

El Mandarino ha sufrido al menos dos ataques armados confirmados en menos de una semana. El primero ocurrió el 29 de enero en San Juan de Lurigancho, donde un sujeto armado llegó en motocicleta al patio de maniobras de la empresa y disparó contra conductores que se preparaban para trabajar. Dos choferes resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a un hospital.

El segundo fue el 4 de febrero en Comas, cuando sicarios a bordo de una moto dispararon varias veces contra una unidad en la avenida Túpac Amaru en la zona de Collique. Los delincuentes dejaron una nota extorsiva con un número de teléfono y una munición. Los tiros causaron daños materiales, pero el chofer resultó ileso porque se había bajado del vehículo segundos antes.

Ante la situación de inseguridad, los trabajadores se movilizaron para exigir protección. Ellos denunciaron extorsión y exigencia de cupos por bandas. Tras una breve paralización, el servicio se reanudó, aunque con preocupación por posibles nuevos atentados.

