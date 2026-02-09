HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Explosión de embarcación cargada de combustible deja seis heridos en Iquitos

El incidente ocurrió a las 7:00 p.m. y generó pánico en la zona, donde se realizaba la carga de balones de gasolina, lo que complicó la situación. Autoridades acordonaron la zona.

Una explosión de una embarcación en Iquitos deja seis heridos.
Una explosión de una embarcación en Iquitos deja seis heridos. | Difusión

Una embarcación cargada de combustible provocó una fuerte explosión y dejó seis personas heridas en Iquitos, según información preliminar de las autoridades. Los bomberos y otra unidad de transporte marítimo están trabajando para apagar el siniestro en su totalidad desde el río Itaya.

La tragedia habría ocurrido a las 7:00 p. m. y provocó pánico entre los testigos que se encontraban cerca. Las personas en la zona estaban cargando combustible y balones de gasolina, lo que habría originado el incidente. De los afectados, cuatro presentan quemaduras de segundo y tercer grado. La Marina ha cercado el área para evitar que los conocidos peque-peques transiten por el lugar y prevenir otro accidente. Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la calle para evitar que otros residentes resulten afectados.

¿Quiénes son los heridos de la explosión de embarcación en Iquitos?

Seis personas se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado tras resultar heridas por la explosión. El director regional de Salud, Percy Vargas, informó que los afectados son Francisco Ailva Saavedra; Gino Dahua Yaicate, de 49 años; Dayron Restrepo Vásquez, de 45; Segundo Aquiles Aponolario Tuicima, de 66; Joset Adán Ramírez Dávila; y un adolescente de 17 años identificado como Joset Adán Ramírez Da Silva.

Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Loreto, donde reciben atención médica especializada debido a las quemaduras que presentan. Asimismo, algunos bomberos resultaron afectados por la inhalación de humo tóxico.

