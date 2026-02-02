Brunella Torpoco brilló y se emocionó en el aniversario de Explosión de Iquitos: “La he pasado increíble”

Iquitos vivió una noche histórica. El pasado 31 de enero, la ciudad conocida como ‘Isla bonita’ fue el centro de atención de miles de personas debido a los artistas que iban a llegar para ser parte del aniversario de la agrupación Explosión de Iquitos, que se convirtió en sold out. Además del retorno de Gisela Valcárcel, la visita de otros famosos también generó emoción.

Desde temprano, los asistentes llegaron en masa en MR Pardo (Mariscal Cáceres 1042-1088, con Calle Alzamora) para celebrar a lo grande “la máxima expresión de la música amazónica”, en una jornada marcada por la alegría, la identidad y un ambiente de euforia total.

TE RECOMENDAMOS CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gisela Valcárcel fue cargada por bailarín y cortó la humisha en concierto de Explosión de Iquitos

Brunella Torpoco se sumó a la fiesta en Iquitos



Antes de que Explosión de Iquitos aparezca en el escenario, otros artistas armaron la fiesta. La presentación de Brunella Torpoco fue uno de los momentos más esperados de la noche y no decepcionó. La artista chalaca derrochó carisma, fuerza escénica y una conexión innegable con el público iquiteño que la recibe como una de sus favoritas.

Con cada tema, la artista demostró su entrega en el escenario. “Me voy de Iquitos muy feliz con el público, la verdad la he pasado increíble, me enamoré de su gente, su gastronomía y sobre todo el valor humano, espero volver pronto Iquitos”, manifestó la cantante.



Brunella Torpoco no deja de brillar



Y es que el gran momento de Brunella no solo se siente en el escenario: también se refleja en los rankings. Actualmente, la cantante lidera el Top 100 Perú de Radio Charts como #1 con ‘Mix Chelero 4’, posicionándose por encima de figuras internacionales como Bad Bunny, Kapo, Karol G y grandes referentes nacionales como Grupo 5, Corazón Serrano, Son del duke. Un logro que enciende el orgullo peruano y confirma que su música está dominando el país.

Con este lleno completo en la ciudad selvática, queda claro que la artista atraviesa una etapa imparable y que su nombre hoy es garantía de taquilla, tendencia y ovación. Explosión de Iquitos celebró sus 28 años como se debe: a casa llena y con una estrella en la cima.