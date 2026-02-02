HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de febrero | LR+ Noticias

Espectáculos

Brunella Torpoco brilló y se emocionó en el aniversario de Explosión de Iquitos: “La he pasado increíble”

Brunella Torpoco calentó la noche de Iquitos, antes de la presentación de Gisela Valcárcel en el aniversario de Explosión de Iquitos.

Brunella Torpoco celebró los 28 años de Explosión de Iquitos. Fotos: difusión.
Brunella Torpoco celebró los 28 años de Explosión de Iquitos. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Iquitos vivió una noche histórica. El pasado 31 de enero, la ciudad conocida como ‘Isla bonita’ fue el centro de atención de miles de personas debido a los artistas que iban a llegar para ser parte del aniversario de la agrupación Explosión de Iquitos, que se convirtió en sold out. Además del retorno de Gisela Valcárcel, la visita de otros famosos también generó emoción. 

Desde temprano, los asistentes llegaron en masa en MR Pardo (Mariscal Cáceres 1042-1088, con Calle Alzamora) para celebrar a lo grande “la máxima expresión de la música amazónica”, en una jornada marcada por la alegría, la identidad y un ambiente de euforia total.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gisela Valcárcel fue cargada por bailarín y cortó la humisha en concierto de Explosión de Iquitos

lr.pe

Brunella Torpoco se sumó a la fiesta en Iquitos

Antes de que Explosión de Iquitos aparezca en el escenario, otros artistas armaron la fiesta. La presentación de Brunella Torpoco fue uno de los momentos más esperados de la noche y no decepcionó. La artista chalaca derrochó carisma, fuerza escénica y una conexión innegable con el público iquiteño que la recibe como una de sus favoritas. 

Con cada tema, la artista demostró su entrega en el escenario. “Me voy de Iquitos muy feliz con el público, la verdad la he pasado increíble, me enamoré de su gente, su gastronomía y sobre todo el valor humano, espero volver pronto Iquitos”, manifestó la cantante. 

Brunella Torpoco no deja de brillar

Y es que el gran momento de Brunella no solo se siente en el escenario: también se refleja en los rankings. Actualmente, la cantante lidera el Top 100 Perú de Radio Charts como #1 con ‘Mix Chelero 4’, posicionándose por encima de figuras internacionales como Bad Bunny, Kapo, Karol G y grandes referentes nacionales como Grupo 5, Corazón Serrano, Son del duke. Un logro que enciende el orgullo peruano y confirma que su música está dominando el país.

Con este lleno completo en la ciudad selvática, queda claro que la artista atraviesa una etapa imparable y que su nombre hoy es garantía de taquilla, tendencia y ovación. Explosión de Iquitos celebró sus 28 años como se debe: a casa llena y con una estrella en la cima.

Notas relacionadas
Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Lima: fechas, lugar y entradas para ver a los máximos exponentes de la salsa cubana

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Lima: fechas, lugar y entradas para ver a los máximos exponentes de la salsa cubana

LEER MÁS
Brunella Torpoco se emociona en pleno concierto en Arequipa por el recibimiento del público: “¡Esto no lo olvidaré nunca!”

Brunella Torpoco se emociona en pleno concierto en Arequipa por el recibimiento del público: “¡Esto no lo olvidaré nunca!”

LEER MÁS
Brunella Torpoco feliz porque su tema ‘Mix Chelero 4’ es líder del Top 50 Perú Tropical: “Gracias por el apoyo incondicional”

Brunella Torpoco feliz porque su tema ‘Mix Chelero 4’ es líder del Top 50 Perú Tropical: “Gracias por el apoyo incondicional”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: "Para transportar con cuidado a mi hija”

Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: "Para transportar con cuidado a mi hija”

LEER MÁS
Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Espectáculos

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfurece con Monserrat por quedarse con el dinero de su padre: “El debería disfrutar todo lo que ganó”

Erick Elera confirma su salida ‘Mande quien mande’ y niega pelea con Laura Huarcayo: “He aprendido mucho”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025