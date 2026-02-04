Iquitos: cae presunta banda Los fantasmas del volante dedicada al robo de vehículos y extorsión

PNP exhorta a los ciudadanos a no negociar con terceras personas la recuperación de sus vehículos. Créditos: Composición LR.

PNP exhorta a los ciudadanos a no negociar con terceras personas la recuperación de sus vehículos. Créditos: Composición LR.

Dos presuntos integrantes de la banda criminal Los fantasmas del volante fueron detenidos durante un operativo policial. Según la Policía, esta organización estaría dedicada al presunto robo de vehículos y extorsión, bajo la modalidad del cobro de rescates de los vehículos a sus víctimas.

Los principales sospechosos fueron identificados como Kiko Jackson Cárdenas Salazar (43), alias 'Sheto', y Estefita Perea Del Águila (43), alias 'Estefita'. Las diligencias se llevaron a cabo en la calle Nuremberg, distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

TE RECOMENDAMOS CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

Puedes ver: Gisela Valcárcel fue cargada por bailarín y cortó la humisha en concierto de Explosión de Iquitos

En el lugar fueron incautadas dos motocicletas que, tras la verificación en el sistema, figuraban como robadas. Además, se reportó el hallazgo de S/ 13,604 en efectivo. Según información policial preliminar, el dinero sería el resultado de la presunta venta de vehículos de procedencia ilícita y de cobros de rescate exigidos a las víctimas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los intervenidos y los bienes incautados fueron trasladados a la unidad especializada, donde se continuarán con las diligencias correspondientes, bajo la supervisión del Ministerio Público, a fin de determinar las responsabilidades penales de los involucrados en los presuntos delitos contra el patrimonio y extorsión.

Por otro lado, las autoridades exhortan a los ciudadanos que hayan sido víctima de robos similares a acercarse a la comisaría para el reconocimiento de los vehículos recuperados y para brindar sus testimonios, como también, a denunciar el robo de sus unidades. Asimismo, pidieron no negociar con terceras personas para la recuperación a cambio de dinero.