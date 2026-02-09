Arequipa: docente invidente es trasladado de emergencias tras seis días en huelga de hambre

Diversas redes y asociaciones se hicieron presentes para apoyar el pedido del docente. Créditos: Mirelia Quispe / La República.

Este lunes 9 de enero, Cristian Perales Anco, docente invidente y padre de familia, fue llevado de emergencia por presentar deterioro en su salud tras cumplir 6 días de huelga de hambre en Arequipa. El profesor inició la medida de protesta luego de denunciar que sufrió discriminación laboral al postular a un cargo en el Cetpro "Nuestra Señora de los Ángeles" de Paucarpata.

Según indicó Perales Anco, él se presentó para un puesto en el área de fisioterapia, pero no fue admitido; en su lugar, contrataron a una persona no discapacitada, lo cual va en contra de la ley.

"Se vulneró la Ley 29973, artículo 49, inciso 4, que dice que la vacante producida por la renuncia, despido o jubilación de un trabajador con discapacidad, debe ser cubierta por otra persona con discapacidad. Yo estoy pidiendo un derecho no un favor”, se lee en un cartel que pegó a la carpa en la que acampó en los últimos días. Ante ello, el Ministerio Público inició la investigación del caso.

Llamada de emergencia

Cerca de las 11 de la mañana, tras recibir una llamada de emergencia, una ambulancia se dirigió frente a la Catedral de Arequipa, donde el docente pernoctó en los últimos días. Uno de los bomberos que lo atendió contó que el profesor se desvaneció y, tras lograr que reaccione, rompió en llanto al no resistir al tiempo de huelga que se propuso.

El profesor invidente relató a La República que sufrió varios desmayos debido a las condiciones climáticas. Créditos: Mirelia Quispe / La República.





Mientras él fue trasladado al hospital, sus compañeros invidentes quedaron en el lugar a la espera de resultados. En paralelo, la otros miembros de la comunidad invidente de Arequipa se movilizaron hacia el frontis de la Ugel Sur para realizar una protesta.

Exigen pronunciamiento de autoridades educativas

Diversas redes y asociaciones se hicieron presentes para apoyar el pedido del docente. En esa línea, el presidente de la Asociación de Ciegos de Arequipa, Daniel Arellano, indicó: "Es injusto. Nos indigna que le dieran el puesto a una persona que solo cuenta con título técnico, cuando el compañero (Perales Anco) posee título". Por ese motivo, exigió la intervención del director de la Ugel Sur, Fernando Polanco.

Atacan carpa de docente

El profesor invidente relató a La República que sufrió varios desmayos debido a las condiciones climáticas. Además, contó que la carpa donde pernoctaba fue atacada en varias ocasiones por personas inescrupulosas, quienes destruyeron las varillas de soporte. Pese a ello, el docente se mantuvo firme en su protesta y, vistiendo con camisa, corbata y un solo chaleco, soportó el frío y las lluvias recurrentes.

Salud deteriorada

La República constató que, a comparación del primer día de huelga de hambre, el docente presentaba su rosto más curtido por el sol, la voz temblorosa y débil y se movía con bastante dificultad.

"(Sentimos) impotencia por las personas invidentes porque no respetan nuestros derechos. El compañero de ha fajado por nosotros, su salud se ha quebrado por los 6 días de huelga de hambre", expresó una mujer invidente que llegó a la zona para ayudarlo a recoger sus pertenencias.