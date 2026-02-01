Peruano compra un yogurt, pero se lleva gran sorpresa al ver la fecha de vencimiento: “30 de febrero 2026”

Usuarios en TikTok no pararon de reír al ver la fecha de vencimiento del yogurt. | Foto: composición LR/ TikTok

Usuarios en TikTok no pararon de reír al ver la fecha de vencimiento del yogurt. | Foto: composición LR/ TikTok

Un peruano desató risas en las redes sociales al comprar un yogurt para beber ante el inclemente sol. Todo marchaba bien, consumió el producto y, por casualidad, se puso a leer de qué estaba hecho y, sobre todo, la fecha de vencimiento. Grande fue su sorpresa al notar que el envase tenía impreso un número inexistente.

Según mostró en el clip alexander.tocto_17, tenía entre sus manos un frasco de yogurt con sabor a lúcuma de la marca ‘Mi Vaquita, el cual había sido producido en Majes (Arequipa). Al darle la vuelta a la botella, vio que el producto vencía el 30 de febrero de 2026.

Error en fecha de caducidad de yogurt de Majes genera risas en TikTok

“Mi yogurt de Majes. Por casualidad veo la fecha. No sé si darle un agradecimiento al distribuidor o qué decirle, pero bueno. Salud con un buen producto”, manifestó el hombre en el clip de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus curiosos comentarios en el video que hasta el momento ha logrado sacar risas a cerca de medio millón de usuarios de la popular red social.

"Te tocó edición premium”, señaló un usuario en TikTok

“Es eterno”, “Te tocó la edición Premium”, “Yo encontré unos dulces que tenían la misma fecha”, “Para toda la vida”, “Aprovecha, mano, aún tienes tiempo”, “Inmortal”, “O sea, nunca vencerá”, “Yo recién me entero de que existe 30 de febrero”, “Esa vaina te elimina o te vuelve inmortal”, escribieron los usuarios en la publicación.

¿Por qué no existe el 30 de febrero en el calendario?

A diferencia de los demás meses, febrero tiene una duración particular de 28 días y, cada cuatro años, 29 en los años bisiestos. Esta característica no es casual, sino que responde a la estructura del calendario gregoriano, creado para sincronizar el conteo de los días con el tiempo que la Tierra tarda en completar su órbita alrededor del Sol. La decisión de que febrero sea el mes más corto se originó en la antigua Roma y estuvo marcada por criterios astronómicos, ajustes matemáticos del año solar y creencias propias de esa época.