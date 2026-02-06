HOYSuscripcion LR Focus

Callao: Ministerio Público inicia investigaciones contra Edita Vargas por usurpación de funciones

Investigación contra vicegobernadora regional se da luego de que Ciro Castillo Rojo denunció que fue impedido de ingresar al GORE Callao para reintegrarse como gobernador.

Edita Vargas, vicegobernadora del Callao | Foto: difusión.
Edita Vargas, vicegobernadora del Callao | Foto: difusión.

La Fiscalía del Callao abrió una investigación preliminar por 60 días contra la vicegobernadora del Callao, Edita Vargas, y otros posibles implicados por los presuntos delitos de usurpación agravada, usurpación de funciones públicas y desobediencia a la autoridad, a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 2 de febrero en la sede del Gobierno Regional del Callao. La denuncia fue presentada por Ciro Castillo Rojo, quien intentó retomar el cargo de gobernador regional luego de que una sala de apelaciones revocara su prisión preventiva y le concediera comparecencia restrictiva, decisión que —según sostiene— lo habilitaba legalmente para reasumir funciones.

De acuerdo con el relato fiscal, personal de seguridad impidió el ingreso de Castillo Rojo al local del GORE Callao y bloqueó el acceso de ciudadanos que acudían a realizar trámites, lo que derivó en la paralización temporal de servicios públicos. Pese a que un coronel de la Policía Nacional ordenó permitir el ingreso por tratarse de una entidad estatal, la instrucción habría sido desatendida.

LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Para el Ministerio Público, estos hechos podrían configurar "el despojo o la turbación de un inmueble del Estado destinado a servicios públicos", además del ejercicio de funciones "por parte de una autoridad provisional cuya legitimidad habría cesado tras la resolución judicial".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La investigación buscará determinar si existieron razones válidas para restringir el acceso al edificio y para que Vargas continuara ejerciendo funciones, o si, por el contrario, se produjo un desacato a un mandato judicial. Entre las diligencias ordenadas figuran la revisión de las cámaras de seguridad del GORE Callao, el cuaderno de ocurrencias del ingreso principal, la inspección técnico-policial del inmueble y la recopilación de resoluciones, notificaciones y actas de entrega de cargo que permitan establecer si hubo un ejercicio efectivo de funciones sin título legítimo.

Denuncia contra Edita Vargas | Foto: Ministerio Público.

Denuncia contra Edita Vargas | Foto: Ministerio Público.

