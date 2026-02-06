Arequipa: capturan a exfuncionario acusado de atropellar a ingeniera y darse a la fuga

El detenido fue identificado como Derly Núñez Ticona y era gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Mariscal Nieto, en Moquegua. Foto: Composición LR / Cortesía

El 16 de julio del año pasado, en el distrito de Cayma, Arequipa, María Carrillo Valdivia, ingeniera y madre de familia, fue atropellada durante la madrugada por un conductor que se dio a la fuga. La mujer falleció a causa del impacto y, desde entonces, los familiares de la víctima iniciaron la búsqueda del responsable, quien fue identificado como Derly Jesús Núñez Ticona, exgerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en Moquegua.

Este último jueves 5 de febrero, por la tarde, la Policía logró capturarlo en Arequipa. En un inicio, se presumía que el acusado incluso había abandonado la región.

¿Cómo capturaron al exfuncionario?

La intervención se produjo luego de que la comisaría de Santa Marta, en el Cercado de Arequipa, recibiera una llamada anónima. Según la alerta, una madre de familia solicitó ayuda al indicar que pretendían llevarse a su hijo de una academia preuniversitaria sin su consentimiento, quien también seria hijo del exfuncionario.

Los agentes acudieron al lugar y detectaron un vehículo con personas que presuntamente se disponían a retirar al menor, por lo que solicitaron su identificación.

Durante el control policial, los efectivos identificaron a una mujer y a un varón. Este último resultó ser Derly Jesús Núñez Ticona, quien registraba requisitorias por presuntos delitos vinculados a corrupción. Sin embargo, según la Policía, en ese momento no existía una requisitoria vigente relacionada con el atropello.

Cabe recordar que, en septiembre de 2025, el entonces capitán PNP José Loayza, jefe de la UPIAT, informó a los medios que las diligencias realizadas apuntaban a Derly Núñez como presunto autor del homicidio.

“La Policía, a través de la UPIAT, logró que al conductor Núñez se le emita una requisitoria vigente para su captura”, señaló en ese momento.

No obstante, desde la comisaría de Santa Martha, Núñez solo mantenía requisitorias por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Además, afrontaba cuestionamientos públicos por parte de los familiares de la víctima, quienes lo señalan como responsable del atropello ocurrido con el vehículo de placa VAO-551, hecho que provocó la muerte de la ingeniera.

Actualmente, Núñez permanece detenido en el área de requisitoriados del Poder Judicial y será sometido a proceso judicial. Hasta el momento, se desconoce si la familia de la víctima presentará nuevas denuncias relacionadas con el atropello.