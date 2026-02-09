HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

La extrema derecha sigue encabezando las elecciones | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Jueza de Flagrancia sentenció a pena efectiva a sujeto que robó supermercado

Dispuso ejecución inmediata de la pena por lo cual se giraron órdenes de captura.

La sentencia destaca que el condenado actuó como coautor en la sustracción de productos de una cadena de mini mercados. Fuente: Shutterstock.
La sentencia destaca que el condenado actuó como coautor en la sustracción de productos de una cadena de mini mercados. Fuente: Shutterstock.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria contra Jandel D. Ruiz B. por el delito de hurto agravado, al acreditarse su participación en el hecho delictivo cometido en concurso con otras personas en agravio de una cadena de mini mercados nacional.

El órgano jurisdiccional determinó que el sentenciado actuó como coautor, al verificarse una intervención conjunta y coordinada orientada a la sustracción de productos del referido establecimiento comercial. Ante los hechos acreditados, se le impuso una pena de tres años, siete meses y seis días de pena privativa de libertad efectiva, disponiéndose su ejecución provisional inmediata para asegurar el cumplimiento de la sanción, girándose ordenes de captura en su contra.

La jueza consideró que el imputado cuenta con 4 sentencias por el mismo delito con pena suspendida y convertida y su conducta procesal durante el desarrollo del juicio oral inmediato.

Asimismo, la sentencia declaró fundada en parte la pretensión civil y fijó una reparación civil de S/ 150.50 a favor de la parte agraviada.

Cabe precisar que los otros dos coautores en el mes de diciembre se acogieron a la conclusión anticipada del proceso en diciembre del 2025, quedando pendiente el juicio para esta persona y al no al juicio inmediato se ordenó su ubicación y captura.

Notas relacionadas
Cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: neblina causa reprogramaciones

Cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: neblina causa reprogramaciones

LEER MÁS
Arequipa: enfrentamiento entre presuntos traficantes de terrenos deja un herido y vehículo incendiado

Arequipa: enfrentamiento entre presuntos traficantes de terrenos deja un herido y vehículo incendiado

LEER MÁS
Arequipa: capturan a exfuncionario acusado de atropellar a ingeniera y darse a la fuga

Arequipa: capturan a exfuncionario acusado de atropellar a ingeniera y darse a la fuga

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Jueza de Flagrancia sentenció a pena efectiva a sujeto que robó supermercado

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

Judicialidad

Integrantes de una banda de robacables fueron condenados por Unidad de Flagrancia del Santa

Corte de La Libertad capacita a la PNP en fortalecimiento del proceso penal en flagrancia

Corte de Tumbes designa Jueza Supernumeraria en Contralmirante Villar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025