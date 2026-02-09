Jueza de Flagrancia sentenció a pena efectiva a sujeto que robó supermercado

La sentencia destaca que el condenado actuó como coautor en la sustracción de productos de una cadena de mini mercados. Fuente: Shutterstock.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria contra Jandel D. Ruiz B. por el delito de hurto agravado, al acreditarse su participación en el hecho delictivo cometido en concurso con otras personas en agravio de una cadena de mini mercados nacional.

El órgano jurisdiccional determinó que el sentenciado actuó como coautor, al verificarse una intervención conjunta y coordinada orientada a la sustracción de productos del referido establecimiento comercial. Ante los hechos acreditados, se le impuso una pena de tres años, siete meses y seis días de pena privativa de libertad efectiva, disponiéndose su ejecución provisional inmediata para asegurar el cumplimiento de la sanción, girándose ordenes de captura en su contra.

La jueza consideró que el imputado cuenta con 4 sentencias por el mismo delito con pena suspendida y convertida y su conducta procesal durante el desarrollo del juicio oral inmediato.

Asimismo, la sentencia declaró fundada en parte la pretensión civil y fijó una reparación civil de S/ 150.50 a favor de la parte agraviada.

Cabe precisar que los otros dos coautores en el mes de diciembre se acogieron a la conclusión anticipada del proceso en diciembre del 2025, quedando pendiente el juicio para esta persona y al no al juicio inmediato se ordenó su ubicación y captura.