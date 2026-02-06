HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: enfrentamiento entre presuntos traficantes de terrenos deja un herido y vehículo incendiado

El suceso generó alarma en la zona y movilizó a efectivos policiales.

El enfrentamiento ocurrió en la Asociación Consorcio. Foto: Mirelia Quispe, La República
Este pasado jueves, alrededor de las 11 de la noche, un hecho remeció la pequeña Asociación “Consorcio” en Yura, Arequipa. Allí, sujetos protagonizaron una balacera que, si bien no dejó víctimas mortales, sí produjo heridos leves. Los vecinos, alarmados por los sonidos de disparos, llamaron a la Policía de Ciudad de Dios para evitar una tragedia mayor. Según informaron las autoridades, los enfrentamientos habrían sido entre dos grupos de traficantes de terrenos que se habrían estado amenazando anteriormente

Efectivos de la Policía Nacional y personal de la SUAT acudieron rápidamente al lugar en la Asociación 1. Lo primero que divisaron fue un auto en llamas. Cerca de allí, un hombre identificado con las iniciales V.M.R.F. se presentó como propietario del vehículo. Sin embargo, al verificar sus datos, los agentes descubrieron que tenía requisitorias activas por delitos de peligro común y por conducir en estado de ebriedad, por lo que fue intervenido. Además, debido a la balacera, los agentes encontraron restos de casquillos de arma de fuego.

Piden mayor seguridad

Asimismo, los efectivos de la Divincri continúan recabando testimonios de los vecinos. También lograron visualizar la placa de un vehículo, que es T5Y-619 y que pertenecería a una mujer.

Finalmente, los residentes de la zona han solicitado mayor seguridad en la zona. “La Fiscalía tiene que atender los temas de usurpaciones. Esperemos que no vuelvan a ocurrir. La Policía siempre debe estar con su comunidad, como dice su lema, y nosotros debemos denunciar los hechos para que la Policía puede detectar robos, arranchamientos, etc.”, indicó uno de los vecinos.

