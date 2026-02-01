HOYSuscripcion LR Focus

Rechazan a Rafael López Aliaga en Arequipa: población le grita "Porky corrupto"

“Porky corrupto” y “fuera de Arequipa”, fueron algunas de las frases que exclamaron los ciudadanos en la entrada del Teatro Fénix donde se realizó el mitin. 

Rafael López Aliaga tuvo accidentada visita en Arequipa. Foto: Puerto Bravo Noticias
Rafael López Aliaga tuvo accidentada visita en Arequipa. Foto: Puerto Bravo Noticias

Rafael López Aliaga fue rechazado en Arequipa, región a la que llegó para realizar un mitin como parte de su campaña presidencial con Renovación Popular.

"Porky corrupto" y "fuera de Arequipa", fueron algunas de las frases que exclamaron los ciudadanos en la entrada del Teatro Fénix donde se realizó el mitin.

Parte de la oposición se debió al poco apoyo que ha brindado López Aliaga a las víctimas de las manifestaciones sociales 2022-2023. "Ha llegado a Arequipa a ofender la dignidad de los arequipeños. Este personaje que le debe al Estado peruano millones de soles. Este personaje que llama terroristas a quienes luchan por justicia", se escucha replicar a uno de los locales.

El candidato no ignoró este rechazo e hizo referencia a ello en su discurso. “Hoy quisieron poner o pondrán en redes que botaron a Renovación de Arequipa, un piquetito de un partidito político que se va quemando y no digo el nombre, pero no me gusta ya el jugo de naranja”, dijo.

Esto último debido a que algunas de las arengas estuvieron dirigidas netamente al fujimorismo.

A su vez, López Aliaga despotricó contra algunos de los otros candidatos presidenciales. "Hemos tenido un gobierno corrupto y hoy el hermano del sentenciado postula; esto yo no lo puedo entender, y otro prófugo (Vladimir Cerrón) también, o sea, tenemos una plancha con un prófugo y otra con un sentenciado”, manifestó.

RLA y las promesas que hizo en Arequipa

En cuanto a las promesas de campaña, el líder del partido celeste aseguró que solucionaría el problema de agua y desagüe en los sectores más aislados.

“(Sedapar) utiliza la excusa de que, como no tienen zonificación, luego no tienen derecho al agua, ni a electricidad, ni a desagüe, ni a nada; ya basta, vamos a ponerle agua de emergencia, eso es lo inmediato. La solución de mediano y largo plazo es la zonificación; tenemos que darle vuelta a este marco jurídico maldito que condena a la gente a estar viviendo de manera inhumana”, indicó.

También se refirió al sector minero, una de las industrias más fuertes en Arequipa.

Propuso: “Sí podemos decirle a la empresa minera, por ejemplo, que trabaja acá en Arequipa, que nos pague la mitad del impuesto, que vaya directamente al MEF, pero la otra mitad que vaya a la zona de influencia”.

Por otro lado, al inicio de su discurso anunció la publicación de un nuevo libro, el cual se titula “La derecha cristiana” y se presentará el 15 de febrero.

