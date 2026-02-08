HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: neblina causa reprogramaciones

Por la baja visibilidad, un viaje hacia Lima fue suspendido y otros cuatro se reagendaron, lo que afecta a decenas de pasajeros que esperan mejoras climáticas.

Arequipa enfrenta complicaciones aéreas este domingo 8 de febrero debido a una intensa neblina en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón.
Arequipa enfrenta complicaciones aéreas este domingo 8 de febrero debido a una intensa neblina en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. | Exitosa.

Arequipa inició la jornada de este domingo 8 de febrero con un cielo cubierto por una intensa neblina, condición que ha generado complicaciones en las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón.

Debido a la baja visibilidad, un vuelo con destino a Lima, programado para las 9:00 a. m., fue cancelado, mientras que otros cuatro servicios hacia la capital tuvieron que ser reprogramados. La situación ha afectado a decenas de pasajeros, quienes permanecen a la espera de una mejora en el clima para poder continuar con sus viajes.

Hacia las 11:00 a.m., La República constató que, en total, más de 16 vuelos de diversas aerolíneas nacionales e internacionales han sido suspendidos y otros cinco aparecen en condición de ''demorados''.

Condiciones mejorarían hacia la tarde

Según las proyecciones, las condiciones meteorológicas podrían normalizarse a partir de la 1:00 p.m., lo que permitiría retomar progresivamente las operaciones.

En tanto, un vuelo procedente de Lima no logró aterrizar en la pista (operada por Corpac) en la ciudad blanca. Se reportan además tres vuelos retrasados con origen en Cusco y la capital, todos afectados por el mismo fenómeno climático.

El vuelo cancelado habría sido reprogramado para el día de mañana a la misma hora. Foto: Exitosa.

Pasajeros se retiraron del aeropuerto

Al conocer la situación, los ciudadanos decidieron marcharse. Otros se quedaron para pedir información sobre sus viajes. Se conoció que el personal del aeropuerto no estaba dejando ingresar a las personas a la sala de embarque.

En temporada de lluvias, el panorama no es nuevo, pero los pasajeros mostraron su frustración. Un señor indicó a Exitosa: ''Mal porque uno se programa para hacer cosas… Y se ve alterado. No sé si mañana saldré, porque es a la misma hora y no se sabe''.

