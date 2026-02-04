HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Aparente mala colocación de inyección dejó grave a bebé en Arequipa

Madre del menor denuncia presunta mala praxis en el centro de salud de San Juan de Ciudad Blanca, en Paucarpata. Ahora, bebé de 11 meses deberá someterse a un procedimiento quirúrgico.


Bebé permanece internado en el Hospital Honorio Delgado. Créditos: Composición LR / cortesía.
Nicolasa Cama lleva dos semanas de angustia junto a su bebé de 11 meses, quien permanece internado en el Hospital Honorio Delgado, en Arequipa, debido a un fuerte dolor causado presuntamente por la mala aplicación de un inyectable en el centro de salud de San Juan de Ciudad Blanca, en Paucarpata.

La madre contó a La República, que el pasado 19 de enero, llevó por una fiebre a su pequeño al establecimiento, dónde, según indicó, una profesional le inyectó una dosis de "dimenhidrinato" mayor a lo recetado, causándole una enorme hinchazón en la zona. “Se hizo un bola en la nalga de mi bebé”, señaló. Después de ello, la enfermera habría manipulado el área afectada del menor, intentado bajar la inflamación.

Nicolasa contó que se llevó a su hijo casi inconsciente, pero, en lugar de mejorar, comenzó a presentar fuertes dolores y complicaciones para sentarse en los días posteriores; además, detalló que se le formó un orificio justo en la parte del glúteo en el que le aplicaron la inyección.

“Yo regresé a la posta y hablé con el médico todo lo ocurrido con mi bebé, pero lo quiso minimizar. Pedí el libro de reclamaciones para denunciar y me dieron la referencia para que mi hijo sea atendido en el hospital Honorio Delgado. Le dije a la enfermera responsable que me acompañara al nosocomio porque no tenía mis documentos por un robo, pero ni bien llegamos al área de emergencia, se desapareció y nunca más se apersonó en estos quince días”, aseveró la madre.

Madre denunció ante el Ministerio de Salud

Nicolasa Cama manifestó que envió sus quejas al Ministerio de Salud con la esperanza de lograr justicia. Sin embargo, el centro de salud de Paucarpata hasta el momento no se ha pronunciado.

Menor será intervenido quirúrgicamente

Con respecto a su bebé, informó que permanecerá en el hospital para someterse a una escarotomía, un procedimiento quirúrgico necesario para evitar la propagación de la infección y el ingreso de bacterias al organismo.

