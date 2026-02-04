Caso se hizo viral el pasado 26 de enero y generó indignación a nivel nacional. Créditos: composición LR.

Caso se hizo viral el pasado 26 de enero y generó indignación a nivel nacional. Créditos: composición LR.

El pasado 26 de enero, el personal médico del Hospital Goyeneche, en Arequipa, protagonizó una fuerte discusión en pleno trabajo de parto. El conflicto se originó por la disputa sobre quién debía cortar el cordón umbilical del recién nacido, si las enfermeras o las obstetras, llegando al punto en que la propia madre, en medio de los gritos de las profesionales, tuvo que intervenir para pedirles que dejaran de pelear.

El incidente fue grabado en video y viralizado en redes sociales, lo que generó una profunda indignación en la población a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

Ante la controversia se pronunciaron tanto el gremio de obstetras y el Colegio Médico, sobre qué profesionales debieron proceder en ese momento, si obstetras o neonatólogos; ambos profesionales defendieron sus normas técnicas estipuladas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"La atención inmediata del recién nacido es función de la obstretra", señaló la decana nacional del gremio de Obstetras, Gloria Moreno Ponce.

Por su parte, Maritza Ramos, pediatra neonatóloga del Colegio de Médicos del Perú, indicó que "hay una diferencia entre el pinzamiento, el corte y la colocación de clap (…) El médico lidera sobre la salud del recién nacido. Si necesita reanimación cardiopulmonar o cortar el cordón un minuto después, son beneficios que son evaluados por el pediatra o el neonatólogo".

Si bien rescataron que la salud del recién nacido es responsabilidad de los médicos, dijeron no desmerecer el trabajo de los y las obstetras, quienes son parte importante del equipo de profesionales que atienden un parto.

El bebe podría presentar daños de salud

Entre las opiniones encontradas, la decana del Colegio Médico del Perú Consejo Regional V Arequipa, Miriam Aliaga Cayo, resaltó que "el uso del clap inoportunamente puede llevar al desarrollo de patologías como la anemia o problemas de oxigenación de su cerebro, que generarían graves secuelas a largo plazo (en el recién nacido del caso Goyeneche)".