Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026

Tras el ataque, registrado en la entrada de Collique, los delincuentes dejaron una nota con un número telefónico y el mensaje "comunícate", junto a una munición.

Testigos afirman que dos motos lineales ejecutaron una ráfaga de disparos contra el vehículo.
Testigos afirman que dos motos lineales ejecutaron una ráfaga de disparos contra el vehículo. | Foto: Elvis Cairo/La República.

Dos sujetos, a bordo de dos motos lineales negras —cada uno con su propio vehículo menor para no levantar sospechas, debido a la prohibición de que dos personas viajen juntas— dispararon contra un vehículo colectivo de la empresa de transporte Los Mandarinos, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas.

El hecho se registró en la avenida Túpac Amaru con Jirón San Justiniano, en la entrada de Collique, en el distrito de Comas, y es el segundo atentado contra la empresa en lo que va del año. Según testigos del suceso, los atacantes ejecutaron una ráfaga de disparos antes de darse a la fuga. A pesar de la violencia del acto, no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Antes de su partida, los delincuentes dejaron una nota con un número telefónico y el mensaje “Comunícate. Llamen”, junto a una munición. Luego de que los extorsionadores escaparan, personal de Serenazgo del distrito y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para recabar información sobre lo sucedido.

Segundo ataque en dos meses a Los Mandarinos

En enero de 2026, los conductores de Los Mandarinos, identificados como Eliazer González Silva (35) y Winder Amaro Vicente (35), resultaron heridos tras recibir hasta siete impactos de bala por parte de un individuo desconocido a bordo de una motocicleta, en el primer paradero de la compañía, en San Juan de Lurigancho.

Luego del atentado y de que el delincuente escapara, los trabajadores de la empresa trasladaron a los choferes afectados al hospital de San Juan de Lurigancho a bordo de una combi, donde fueron atendidos por el personal médico del centro de salud.

Extorsionadores dejaron número telefónico junto a munición. Foto: Elvis Cairo / La República.

Posteriormente, los conductores se movilizaron hacia la comisaría Canto Rey, donde presentaron su denuncia y aseguraron no haber recibido amenazas ni ser víctimas de extorsión. Por su parte, el coronel de la Policía Nacional, Jorge Ramiro Barrantes, señaló que ambos trabajadores baleados estaban estables y fuera de peligro.

"Uno recibió una bala en el abdomen y el otro en la pierna. (Uno de ellos) fue evacuado a un hospital de mayor complejidad", declaró en ese entonces.

Cabe destacar que la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta, establecida por el Gobierno el 21 de enero, no fue impedimento para que los delincuentes continuaran atentando contra las empresas de transporte público.

