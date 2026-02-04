Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026
Tras el ataque, registrado en la entrada de Collique, los delincuentes dejaron una nota con un número telefónico y el mensaje "comunícate", junto a una munición.
Dos sujetos, a bordo de dos motos lineales negras —cada uno con su propio vehículo menor para no levantar sospechas, debido a la prohibición de que dos personas viajen juntas— dispararon contra un vehículo colectivo de la empresa de transporte Los Mandarinos, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas.
El hecho se registró en la avenida Túpac Amaru con Jirón San Justiniano, en la entrada de Collique, en el distrito de Comas, y es el segundo atentado contra la empresa en lo que va del año. Según testigos del suceso, los atacantes ejecutaron una ráfaga de disparos antes de darse a la fuga. A pesar de la violencia del acto, no se registraron heridos ni víctimas mortales.
Antes de su partida, los delincuentes dejaron una nota con un número telefónico y el mensaje “Comunícate. Llamen”, junto a una munición. Luego de que los extorsionadores escaparan, personal de Serenazgo del distrito y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para recabar información sobre lo sucedido.
Segundo ataque en dos meses a Los Mandarinos
En enero de 2026, los conductores de Los Mandarinos, identificados como Eliazer González Silva (35) y Winder Amaro Vicente (35), resultaron heridos tras recibir hasta siete impactos de bala por parte de un individuo desconocido a bordo de una motocicleta, en el primer paradero de la compañía, en San Juan de Lurigancho.
Luego del atentado y de que el delincuente escapara, los trabajadores de la empresa trasladaron a los choferes afectados al hospital de San Juan de Lurigancho a bordo de una combi, donde fueron atendidos por el personal médico del centro de salud.
Extorsionadores dejaron número telefónico junto a munición. Foto: Elvis Cairo / La República.
Posteriormente, los conductores se movilizaron hacia la comisaría Canto Rey, donde presentaron su denuncia y aseguraron no haber recibido amenazas ni ser víctimas de extorsión. Por su parte, el coronel de la Policía Nacional, Jorge Ramiro Barrantes, señaló que ambos trabajadores baleados estaban estables y fuera de peligro.
"Uno recibió una bala en el abdomen y el otro en la pierna. (Uno de ellos) fue evacuado a un hospital de mayor complejidad", declaró en ese entonces.
Cabe destacar que la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta, establecida por el Gobierno el 21 de enero, no fue impedimento para que los delincuentes continuaran atentando contra las empresas de transporte público.
