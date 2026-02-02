HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chofer de bus 'La 50' se salva de de ser atacado por sujetos armados en plena ruta: ''Quiero dar gracias a Dios''

El incidente involucró a dos delincuentes en motocicleta que persiguieron una unidad llena de pasajeros en San Juan de Lurigancho. Ambos fueron detenidos.

Un conductor de la Línea 50 vivió un momento de pánico en San Juan de Lurigancho tras ser perseguido por dos motociclistas armados. La unidad, llena de pasajeros, logró evadir el ataque.
Un conductor de la Línea 50 vivió un momento de pánico en San Juan de Lurigancho tras ser perseguido por dos motociclistas armados. La unidad, llena de pasajeros, logró evadir el ataque. | composición LR

El conductor de un bus de la empresa San Sebastián, conocida como la Línea 50, vivió momentos de pánico luego de que dos sujetos en motocicletas persiguieran la unidad e intentaran atacarlo mientras realizaba su ruta en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los presuntos delincuentes se movilizaban en dos motos distintas —una modalidad usada para no levantar sospechas— y siguieron al bus mientras avanzaba en medio de la congestión vehicular. La unidad estaba repleta de pasajeros, quienes advirtieron que los sujetos portaban armas y realizaban ademanes mientras intentaban alcanzar el vehículo.

Frustraron ataque armado en SJL: no descartan extorsión

El hecho ocurrió el último sábado 31 de enero en los paraderos 14 y 15 de las avenidas Central y Fernando Wiesse. El ataque no llegó a concretarse cuando, metros más adelante, el conductor logró ubicarse cerca de un patrullero que circulaba por la zona, lo que frustró la agresión.

Posteriormente, dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana fueron intervenidos y trasladados a la comisaría Mariscal Cáceres. No se registraron heridos. Este lunes 2 de febrero, en el paradero final de la Línea 50, se ha reforzado el resguardo de las unidades.

Las autoridades no descartan que se trate de un nuevo caso de extorsión contra la empresa, que ya había sido blanco de un atentado el pasado 9 de enero, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra una de sus unidades, dejando un pasajero herido. Pese a ello, los buses continúan operando en medio de un clima de alerta constante.

Chofer se pronuncia tras hechos

David Carrasco Palomino, chofer de la empresa con cinco años de servicio, confirmó el clima de tensión que se vive entre los trabajadores tras lo ocurrido. “Quiero dar gracias a Dios... Lo que está pasando en el país es lamentable: la inseguridad ciudadana. Felizmente, los pasajeros se percataron y no pasó a mayores”, señaló.

El conductor reconoció que la presencia policial ha reducido parcialmente el riesgo, aunque el temor persiste. “Hay que hablar lo que es y lo que sentimos. Cuando viene la policía, se atenúa un poco, da seguridad para cumplir nuestras labores”, expresó.

