Sociedad

Balean a chofer de Transporte Pesqueros en plena ruta y termina gravemente herido en Santa Anita

Tras el atentado, la víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al hospital Hipólito Unanue, donde permanece internada bajo observación médica

Conductor es baleado en Santa Anita. Foto: difusión
Conductor es baleado en Santa Anita. Foto: difusión | difusión

Un chofer de la empresa Transporte Pesqueros resultó gravemente herido tras ser baleado la tarde de este sábado en el distrito de Santa Anita, específicamente en la intersección de la avenida Túpac Amaru con el pasaje Lobatón. El cobrador de la unidad brindó su testimonio a las autoridades y señaló que el ataque se produjo de manera repentina. Según su versión, un sujeto se acercó corriendo al vehículo y abrió fuego, para luego huir rápidamente del lugar a pie.

Hasta la zona llegaron unidades especializadas de la Policía Nacional, que procedieron a acordonar el área para iniciar las diligencias correspondientes. Peritos criminalísticos realizaron el levantamiento de indicios, mientras que agentes de investigación recogieron declaraciones de testigos y revisan cámaras de seguridad para identificar al responsable.

Las primeras hipótesis indican que el ataque estaría vinculado a casos de extorsión contra transportistas, por lo que no se descarta que el chofer haya sido víctima de amenazas previas.

