Sociedad

Extorsionan con S/30.000 a mujer comerciante que perdió una pierna en accidente en SJL: "Tengan piedad, por favor"

La agraviada ha pedido garantías y la protección de la Policía Nacional tras recibir imágenes de su vivienda y el nombre de sus hijos a través de mensajes por WhatsApp.

La mujer ha pedido garantías y protección policial tras las continuas amenazas de muerte
La mujer ha pedido garantías y protección policial tras las continuas amenazas de muerte | Composición LR | Latina

Isabel, madre de cuatro hijos y comerciante de bebidas y chupetes, denuncia que es víctima de continuas extorsiones desde el pasado 4 de febrero en San Juan de Lurigancho. Sin motivo aparente, sujetos desconocidos le exigen S/30.000 para no atentar contra su vida, pese a que ella no cuenta con una pierna y su único sustento económico es su pequeño negocio.

Ella perdió a su esposo, quien fue asesinado en 2024. Por si fuera poco, sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó la amputación de su pierna en julio de 2025. Por ello, la mujer trabaja diariamente para adquirir una prótesis que le permita caminar sin el uso de muletas. "Soy fuerte, pero ahora esos mensajes me atormentan... Tengan piedad, por favor", lamentó.

Amenazas de muerte contra madre de familia

La familia de Isabel depende únicamente de ella, quien, a través de su negocio, sustenta económicamente su hogar. No obstante, la situación en la que se encuentra y las continuas amenazan le impiden seguir con su rutina diaria. "Tanto daño y maldad me quieren hacer. Encima que soy viuda y tengo una discapacidad. No he hecho daño a nadie, no le debo nada a nadie", sostuvo.

Pese a que ha levantado la denuncia correspondiente, los extorsionadores enviaron una foto de la fachada del hogar donde reside y los nombres de sus hijos para amedrentarla y que ceda al pago exigido. "Con esa misma plata vas a empezar a enterrar a tus hijos. Dame solución ya", se lee en una de las amenazas enviadas por WhatsApp.

Víctima pide protección

Isabel acudió a la sede de la DEPINCRI 1 de San Juan de Lurigancho, donde presentó las pruebas de las extorsiones para que las autoridades le brinden protección a ella y su familia. Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que intervengan en su caso y le otorguen las garantías necesarias.

Efectivos de la Policía Nacional están a cargo del caso mientras examinan las pruebas presentadas por la mujer, que incluyen armas de fuego y municiones, con el fin de identificar la procedencia de las llamadas y mensajes.

