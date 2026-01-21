HOYSuscripcion LR Focus

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

La casa de estudios superó las observaciones de Sunedu que motivaron su denegatoria y quedó autorizada para ofrecer programas de pregrado presenciales, tras acreditar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la Ley Universitaria.

Otorgan licenciamiento a universidad en Moquegua con más de 30 años de creación
Otorgan licenciamiento a universidad en Moquegua con más de 30 años de creación | Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM)

Luego de más de tres décadas de funcionamiento y de un proceso marcado por una denegatoria previa, la Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) logró obtener el licenciamiento institucional otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La casa de estudios fue creada el 23 de diciembre de 1989 como Universidad Privada de Moquegua mediante la Ley N.° 25153.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución del Consejo Directivo n.° 004-2026-SUNEDU/CD y confirma que la universidad cumplió con las seis Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria, lo que la habilita para operar dentro del sistema universitario formal. Es necesario precisar que Sunedu rechazó su solicitud en el año 2020 por deficiencias académicas, administrativas, de infraestructura y sostenibilidad financiera.

Universidad Jose Carlos Mariategui de Moquegua. Foto: Sunedu

Universidad Jose Carlos Mariategui de Moquegua. Foto: Sunedu

Otorgan licenciamiento a universidad de Moquegua en 2026

¿Qué comprende el licenciamiento? Con la resolución emitida el 16 de enero de 2026, Sunedu autorizó a la UJCM a convocar procesos de admisión e incorporar nuevos estudiantes en tres programas de pregrado: Contabilidad, Derecho e Ingeniería Mecánica Eléctrica. Estas carreras se dictarán en modalidad presencial en su local ubicado en el distrito de San Antonio, provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua.

Según el ente supervisor, durante la evaluación integral se verificó que la universidad cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades académicas y servicios complementarios, así como con sistemas tecnológicos que respaldan la gestión académica, administrativa y bibliográfica. En ese sentido, la resolución señala que la UJCM “acreditó el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas para la prestación del servicio educativo universitario”.

El proceso de licenciamiento también evaluó la capacidad institucional en investigación. Sunedu constató que la universidad dispone de normativa interna, planificación y presupuesto destinados a esta función esencial, además de docentes calificados vinculados a proyectos de investigación, subsanando así una de las observaciones más críticas formuladas en evaluaciones anteriores.

Resolución de Sunedu. Foto: Sunedu

Resolución de Sunedu. Foto: Sunedu

En cuanto al bienestar universitario y la responsabilidad social, la UJCM demostró contar con una estructura orgánica definida, personal especializado y presupuesto asignado que garantiza la operatividad de estos servicios. Asimismo, acreditó mecanismos de transparencia mediante portales institucionales actualizados, en cumplimiento de la normativa vigente.

Solicitud denegada en 2020

El licenciamiento actual contrasta con la situación que enfrentó la universidad en 2020, cuando Sunedu denegó su solicitud al concluir que su Plan de Adecuación no era idóneo para subsanar las observaciones detectadas. En ese momento, la casa de estudios quedó impedida de recibir nuevos estudiantes y se le ordenó cesar actividades en un plazo máximo de dos años.

Entre las principales deficiencias identificadas figuraban la falta de planificación en gestión de calidad, infraestructura inadecuada en el local del Sector Quebrada del Cementerio, ausencia de autorizaciones para operar, debilidades en investigación, baja ejecución presupuestal, problemas en la gestión docente, riesgos en la seguridad de sus locales y falta de mecanismos efectivos de empleabilidad y transparencia institucional.

Sunedu también recordó que la universidad había sido sancionada previamente por ofrecer servicios educativos en locales no autorizados en regiones como Arequipa, Lima, Puno, Cusco y Andahuaylas, y que durante el proceso de licenciamiento desistió de 147 programas académicos (el 87.5 % de su oferta inicial) y de 10 locales a nivel nacional.

